陸對台貿易壁壘調查 藍委：別讓兩岸經濟回到惡性循環

中國大陸商務部昨宣布將調查台灣對大陸貿易壁壘，涉及2455項商品。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，呼籲對岸斟酌此決定，並將調查影響限縮到最小，兩岸經濟上應以互補、互利的方式進行往來，別讓兩岸經濟回到過去互相報復、對彼此都不利的惡性循環。

民進黨立委趙天麟則表示，中國單方面祭出新的貿易措施，看起來就是介入2024年大選的典型方式之一，這樣的細項內容仍然有待經濟部、農委會等單位釐清，不過台灣還是應該做好萬全的準備。

民眾黨團幹事長張其祿認為，背後比較大的意涵，是中國在經濟上對台灣的態度，從「讓利」狀態走為較競爭的態勢，對台灣來說，對中貿易更困難，儼然是從政治上延伸到經濟層面，用經濟手段牽制政治。

時代力量立委陳椒華表示，中國商務部以經貿手段打壓台灣已經不是第一次，歷來只要台灣在外交上有所進展時，特別是台美關係，中共就會再次使用「以經促統」的手段；為了降低中共再次使用這類手段，增加對我國業者的壓力來施壓政府，台灣應該多方發展貿易市場與夥伴，降低對中國市場的依賴。

曾銘宗表示，國民黨副主席夏立言、前總統馬英九陸續訪問大陸後，兩岸好不容易看到關係和緩的機會；他呼籲對岸現在時機不適合進行類似作為，會引起台灣人民憂心。

曾銘宗也指出，現在看起來調查層面廣，呼籲將調查影響限縮，別造成兩岸民眾經濟衝擊；兩岸經濟上本就各自在國際貿易上有分工角色，應以互補、互利的方式往來，別因為此調查，就重演過去兩岸互相在經濟上報復攻擊、對彼此都不利的惡性循環。

趙天麟說明，台灣跟中國都是世界貿易組織（WTO）的會員國，中國如果做得太過分、嚴重違反貿易常規，也會受到相關的約束，甚至還會讓中國的國際形象再度下滑。

趙天麟說，台灣政府要正吿北京當局，這樣的做法是損人不利己，而且還會自傷許多，「這樣的做法，我們呼籲應該適可而止」。