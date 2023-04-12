總結內參民調、馬訪陸 江啟臣：憲法九二是最大公約數

前總統馬英九到對岸訪問時闡述我國憲法，並提及台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。國民黨立委江啟臣今在臉書談及兩岸論述表示，從2020年國民黨中央的內參民調及近日啟思民本民調，再總結馬英九訪陸效應，方向幾乎一致，就是中華民國憲法基礎下的九二共識，才是全民最大公約數，「中華民國憲法」是定海神針。

曾任國民黨主席的江啟臣指出，他在中央黨部服務期間，於2020年託TVBS民調中心所作民意調查，共計完成1,012份有效樣本，手機、市話各半，即使當時是蔡英文總統第二任期剛就職，為民進黨聲勢最高時刻，都有48.6%表示支持應以「中華民國憲法基礎下的九二共識」與對岸進行交流，29.6%表示不支持。

而啟思民本基金會近日的網路民調，也成相同趨勢，雖調查方法不同、時間點不同，大環境不同，但是整體方向幾乎一致。

江啟臣指出，加上馬英九出訪中國大陸，他認為清楚地證明，中華民國與「中華民國憲法」是台灣人民最大公約數，而馬英九在中國大陸多次強調「中華民國憲法」與中華民國，也證明「中華民國憲法九二」是可以繼續努力的方向。

江啟臣並表示，九二共識所代表「求同存異」、「尊重差異」與「兩岸和平」的精神，在台灣一直是主流與多數，他也認為「基於中華民國憲法的九二共識，簡稱憲法九二」，能夠讓全體選民、中間選民及年輕選民更加認同，避免遭到綠營與對岸曲解。

江啟臣也指出，國際空間與兩岸關係是維繫台灣生存的命脈，民主自由是台灣的核心價值，中華民國是2,300萬人共同的名稱，也才是台灣對內團結，對外空間唯一的道路。