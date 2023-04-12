友邦馬紹爾群島外交部長柯布雅訪台 蔡英文明接見

我國太平洋地區友邦馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅（Kitlang Kabua）率團於今天抵達台灣，展開為期7天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團。

Kolas表示，台灣與馬紹爾群島共和國於1998年建交，今年邁入第25年，兩國在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、氣候變遷、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域，皆有密切的合作交流，邦誼穩固深厚。馬國政府歷年來也堅定支持台灣有意義參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）以及國際民航組織（ICAO）等國際組織，力挺台灣不遺餘力。

Kolas表示，此行為柯布雅就任後首度訪台，成員亦包括馬紹爾群島共和國外交暨貿易部卡蒂爾（Anjanette Kattil）次長等政府官員，期盼透過此次交流，持續深化兩國邦誼，增進兩國人民福祉，為全球民主及永續發展貢獻海洋國家的力量。