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立委批NCC主委不適任 鏡電視：馬英九任內被告也沒請辭

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

近期有吹哨者爆料NCC主委陳耀祥將在4、5月強行排審鏡電視董監事變更與上架案，遭立院國民黨團與民眾黨團強力抨擊，指陳耀祥不顧立院去年做出「在鏡電視爭議釐清前暫不審理」的決議，明顯藐視國會，且陳也因鏡電視案被列為瀆職被告，已不適任，應自行請辭。

鏡電視今天發出聲明反擊指出，依法行政乃法治國家之首要原則，近來部分立委卻公然要求行政機關違反此原則，試圖以政治力凌駕法律，一再要求國家通訊傳播委員會（NCC）不得審理本公司依法申請的案件，令人匪夷所思。

鏡電視說，依NCC人民申請案件處理期間表規定，董監事變更申請案應在三個月內作成決定，本公司自去年3月申請迄今已逾一年，早已超出審查期間甚久。

鏡電視說，立委又指NCC主委遭列他字案被告，不僅要迴避審理，更應自行請辭以示負責；如依此邏輯，前總統馬英九任內官司也爆量，光是八年總統任期就被告了300多件，試問有因此影響他的統帥權及治理國家的正當性嗎？更遑論要他請辭負責；何況，這其中有太多濫訴，最後絕大多數均簽結或不起訴。

鏡電視說，再退萬步言，依部分立法委員夸夸之談，本公司若對立委提起刑事告訴，該等立委是否即應停止行使立法委員職權，甚或辭職負責？足見部分立委主張之荒謬。

鏡電視再次強調，營運恪遵許可處分附款，絕無股權轉讓、中資、或官商勾結情事，相關申請案件合法合規，並受到最嚴格審查；部分立委為遂行個人政治目的，屢以不實指控企圖影響民間媒體營運，及濫用公器傷害民間企業，已嚴重影響本公司400多位員工的工作權，本公司對此不實言論，必將追訴到底。

以下為聲明全文：

一、依法行政乃法治國家之首要原則，亦即一切行政應遵守之必要原則，近來部分立法委員卻公然要求行政機關違反此一原則，試圖以政治力凌駕法律，一再要求國家通訊傳播委員會不得審理本公司依法申請之案件，視法令如無物，簡直令人匪夷所思。

二、依照國家通訊傳播委員會人民申請案件處理期間表規定，董監事變更申請案應在三個月內作成決定，本公司自去年三月申請迄今已逾一年，早已超出審查期間甚久，部分立委不思替權益受損的鏡電視仗義執言，反而曲意要求NCC不得依法行政，顛倒是非，莫此為甚。

三、立委又言，國家通訊傳播委員會主其事者遭列他字案被告，不僅要迴避審理，更應自行請辭以示負責，如依此邏輯，前總統馬英九任內官司也爆量，光是八年總統任期就被告了三百多件，試問有因此影響他的統帥權及治理國家的正當性嗎？更遑論要他請辭負責；何況，這其中有太多濫訴，最後絕大多數均簽結或不起訴。

四、再退萬步言，依部分立法委員夸夸之談，本公司若對立法委員提起刑事告訴，該等立法委員是否即應停止行使立法委員職權，甚或辭職負責？足見部分立法委員之主張荒謬甚明。

五、本公司再次強調，鏡電視營運悉依法令與營運計畫內容，恪遵許可處分之附款，絕無股權轉讓、中資、或官商勾結情事，相關申請案件合法合規並受到最嚴格之審查。部分立委為遂行個人政治目的，屢以不實指控企圖影響民間媒體營運，以及濫用公器傷害民間企業，已嚴重影響本公司400多位員工的工作權，本公司對此不實言論，必將追訴到底。

鏡電視 NCC 馬英九

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