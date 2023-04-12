【重磅快評】不避被告再審鏡電視 原來陳耀祥有護身符

NCC主委陳耀祥因鏡電視執照申設案被列為他字案貪瀆被告，日前有人爆料，指陳耀祥欲於4、5月闖關通過鏡電視審查案。前天備詢時，陳耀祥一度否認，經立委再三追問，始承認4、5月有可能討論鏡電視案。陳如此堅決要「處理」鏡電視案，簡直把檢方當塑膠，更加印證此案處處有高層關切的鑿痕。

陳耀祥是歷來爭議最大的NCC主委，但卻能安坐其位，自有其為官之道；時力立委陳椒華去年拿出吹哨者錄音檔，指鏡電視申照過程疑有府院高層介入施壓，錄音檔顯示創辦人裴偉向大股東表示，當時的行政院長蘇貞昌要陳耀祥盡快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也對陳說「這是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的。」一時輿論沸騰。

錄音檔雖掀起軒然大波，但蘇貞昌與總統府、鏡電視都否認，府院強調沒有涉入其中，鏡電視則表示錄音檔遭惡意剪接，不排除提告，各方態度強硬、堅決否認，但仍難消各界疑慮；但過沒幾天，當事人裴偉自己改口，稱這些話是他自己「膨風」；立委追問陳耀祥「洪耀福是否曾在審照期間有聯繫？」，陳才坦承，他本來就認識洪耀福，但絕對沒有「總統旨意」，「各界關心鏡電視的很多，但不能說是關說、施壓」。

裴偉、陳耀祥雖改口，並未澄清疑點，反使真相更加撲朔迷離，但可以肯定的一點是，陳耀祥再怎麼改口，也不敢說這是「總統旨意」，他聰明地設下防火牆，換來最大的一張護身符，當初對他「嚴厲規勸」的行政院長蘇貞昌都下台了，但陳依然穩如泰山，這是政治正確的結果。

不過，立委都拿出錄音檔，裡面還有敏感的談話，檢方遇到這種情形，自然也要出場應付一番；在野陣營指摘裴偉疑透過府院高層向NCC主委陳耀祥施壓、通過執照審查，涉及貪瀆，士檢分案後毫無進度，日前又以NCC位於北檢轄區為由，案子移轉北檢偵辦，北檢也煞有介事將陳耀祥列為瀆職罪被告，並指派黑金專股檢察官偵辦。

北檢的陣仗確實比較嚇人，把陳耀祥列為被告，還指派黑金專股檢察官偵辦，態度比士檢積極多了；但不列被告還好，陳耀祥被檢方列為被告後，反而行事積極，絲毫不避諱被告身分，不僅動起來要把鏡電視拿出來審，還說這類「他字案」很多，如果「他字案」就要迴避，就有太多人需要迴避了。

看來，陳耀祥的護身符還在有效期間內，檢方也只能「敵動、我不動」，暫時再當一陣子的塑膠了。