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接見加拿大議員 賴清德：如果台灣倒下 民主也將倒下

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。記者黃義書／攝影
副總統賴清德。記者黃義書／攝影

副總統賴清德昨天接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」，他表示，台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會團結，堅守民主陣營，也會與國際社會共同合作，捍衛印太區域和平穩定，促進世界繁榮、持續發展。他也表示，加拿大國會最近也發表了「台灣報告書」，特別向國際社會聲明如果台灣倒下，民主也將倒下，一針見血。

賴清德致詞時首先歡迎台灣的好朋友、加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）率領國會訪問團來台，特別在國境剛解封以及中國正進行軍演、兩岸情勢變化之際，用行動表達對台灣的支持，顯得更有意義。

賴清德指出，區域安全、經濟發展以及國際參與是台灣當前最關注的三面向，感謝加拿大政府及國會對台灣的支持。包括去年11月加拿大政府發布「印太戰略」，特別指出反對任何對台海、東海、南海和平穩定的威脅，並強調將強化台加合作關係，包括經貿及人民之間的連結。

賴清德說，加拿大國會最近也發表了「台灣報告書」，特別向國際社會聲明如果台灣倒下，民主也將倒下，一針見血。中國日益成為國際社會的問題，不是台灣要單獨面對，而是民主國家應該要共同面對的問題。如果台灣不保，相信也會波及印太區域國家，甚至影響到全世界國家。

賴清德強調，台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會團結，堅守民主陣營，也會與國際社會共同合作，捍衛印太區域和平穩定，促進世界繁榮、持續發展。

賴清德提到，加拿大政府在今年2月已經和台灣開啟了雙邊「投資促進及保障協議（FIPA）」談判，以促進雙邊貿易發展，增進人民之間感情。他也要特別引用加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）一席話，加拿大與台灣加強經貿關係，也是屬於印太安全戰略的一部分。

賴清德認為，在當前的國際局勢，安全與經濟議題無法分開，必須共同合作，才能達到區域和平穩定目標，他衷心期盼FIPA能盡快有結果。明年加拿大是「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」主席國，也希望能得到加拿大政府及國會的支持，讓台灣能盡速加入CPTPP，扮演印太區域安全戰略的重要角色。

賴清德說，台灣不是大國，但是一個積極、正面、良善力量的國家，很願意在國際社會做出貢獻，不應該被排除在國際社會之外。感謝加拿大政府以及國會，支持臺灣加入「世界衛生大會（WHA）」及「國際民航組織（ICAO）」等國際機構。

賴清德表示，最近，蔡總統出訪邦交國，過境美國，傳達了台灣與民主國家追求共同價值的信念，也一定會發揮力量和民主國家站在一起，讓世界更和平、更穩定、也更繁榮。「我們的決心不會因為共產極權國家壓力的影響，一定會堅定地和民主國家一起奮鬥。」

隨後，馬凱致詞時感謝賴清德的熱情歡迎與接待。並表示，訪團成員包含加拿大四大主要政黨的眾議員，他們對許多議題通常存在歧見，唯獨在支持台灣上非常團結一致。許多人認為經濟與安全是兩回事，其實不然。台灣的經濟維繫著安全，加拿大的安全也與經濟有密切關係，兩者緊密連結。台灣的繁榮與安全攸關加拿大的繁榮與安全。他期盼在動盪的時代，台加友誼能更上一層樓。

加拿大 賴清德

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