綠委質詢罵哭勞長 再嗆執政黨對不起全台千萬勞工

民進黨立委楊曜今在立院衛環委員會先是為就安基金補助高市府舉辦25淑女紀念活動質疑勞動部長許銘春拍馬屁，讓許銘春淚灑委員會更離席怒嗆不幹了。稍作休息後，楊曜再質詢勞保年金改革議題，再指自家政黨不負責任，企圖以撥補迴避問題，也批評連衛環委員會都在迴避年改，「大家都在拖著，等讓下一屆立委面對」，假設是這樣，「我們這屆立委愧對台灣超過一千萬人口的勞工」，不只是勞工對民進黨失望，他也對民進黨失望。

楊曜表示，勞動部一直宣稱撥補是目前唯一共識，其他改革面向意見仍分歧，尚待尋求共識，但他認為，任何一項改革都不可能達成共識，改革一定會有部分人受傷，當初民進黨要推動軍公教年改，好像也不用尋求共識，唯獨關係到千萬勞工人口退休生活保障的勞保年金改革，一直停留在溝通、溝通、再溝通。

楊曜批評，勞保年改攸關一千萬勞工退休生活保障、年輕勞工的世代正義，執政黨卻企圖以撥補迴避真正必須面對的問題，非常不負責任。對於許銘春答覆職業工會對於投保薪資採計期間、費率、保障弱勢勞工樓地板等意見，楊曜也指，看不出有什麼溝通成效，溝通這麼多年，所有問題都在原地踏步。

楊曜說，勞動部年年撥補，若再加上明年預計挹注的一千億，撥補金額高達近兩千五百億元，已經等於是澎湖縣政府將近30年的年度總預算，如果勞動部一直堅持撥補也是勞保年改的一環，那其實也不必再打著年改的旗幟，以後直接每年都由政府撥補。

對此，許銘春強調，她從來沒說撥補做完，其他改革面向就不做，改革當然不能只靠撥補，只是先就目前有共識的部分、衡量政府財政狀況先做，後面再視適當時間、期程推動，但她沒辦法答覆具體期程，這已經是行政院層級，必須向政院請示。

楊曜說，勞保年改是執政黨不可迴避的責任，也是勞動部不能避免面對的問題，勞保財務坑洞會越來越大，屆時將造成財政、國家預算排擠效應，這是很嚴重的問題。接著他話鋒一轉，劍指自家政黨、立委，楊曜提及，勞動部來衛環委員會報告的次數最少，連委員會也在規避勞保議題，大家都在拖著，等拖到下一屆，讓下一屆立委面對。

他進一步說，假如是這樣，「我們這屆立委愧對台灣超過一千萬人口勞工」，但假如不是如此，盼衛環委員會召委接下來多排勞動部進行勞保年改專案報告，讓許銘春充份報告這幾年的溝通成果，給全台灣勞動人口一個交代。

楊曜還指出，民進黨是一個本土、接近勞工的政黨，如果連民進黨都迴避責任，不只是勞工朋友對民進黨失望，他也對民進黨失望，他的選區軍公教比例高，但他當初也跟著大家一起面對，民進黨身為執政黨，應該拿出智慧、勇氣跟承擔的責任，改革當然是一件困難的事，「但不困難的事，輪得到我們處理嗎？」