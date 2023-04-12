接見加拿大議員 蔡總統盼簽台加投資促進暨保障協議

蔡英文總統今天接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」，她表示，對加拿大政府在重要國際場合積極捍衛台灣國際參與表達感謝，並期盼透過洽簽台加「投資促進暨保障協議（FIPA）」，深化雙方的夥伴關係。台灣樂意貢獻心力，與理念相近的國際夥伴共同堅守民主自由的價值，也已經準備好共同遵守高標準的國際經貿規範，希望加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，一起創造更大的成長及繁榮。

蔡總統致詞時首先歡迎國防委員會主席馬凱（John McKay）率團來到台灣。這次訪團成員來自加拿大眾議院「外交委員會」、「國防委員會」、以及「加拿大、中國關係特別委員會」3個委員會，分屬4大主要政黨，展現出跨黨派對台灣的支持，她代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡總統提到，多位訪團成員曾經多次訪問台灣，她感謝訪賓們長期在國會中支持台灣，也透過許多法案積極促進雙方的合作。最近，她剛完成出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，當中也過境美國。透過這次出訪，向國際社會再次傳達台灣守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應和支持。

蔡總統指出，看到加拿大在新的「印太戰略」中，展現出對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係。加拿大政府也在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等重要國際場合，積極捍衛台灣的國際參與。對於加拿大政府對台灣的重視和支持，她再次表達誠摯的感謝。

蔡總統說，除此之外，台灣和加拿大在經濟、文化等等許多領域，也都有密切合作。在經濟方面，今年初，台加「投資促進暨保障協議」已經正式啟動談判。期待透過這項協議的簽署，深化雙方的夥伴關係，也帶動更多的經貿合作。台灣和加拿大在經濟領域，具有高度互補性，加拿大也是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）中非常重要的成員，希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP。台灣已經做好準備，共同遵守高標準的國際經貿規範，一起創造更大的成長及繁榮。

馬凱致詞時表示，特別感謝蔡總統在面對另一個國家的文攻武嚇之下，仍特別撥冗接見訪團成員。儘管加拿大位處於太平洋的另外一端，但他敢說，在過去這幾年，東太平洋與西太平洋之間的距離已經縮短了。中國政府在加拿大也進行許多的內部干預及影響行動，這使他們更加提高警覺意識，也讓許多同樣面對此一威脅的民主國家更加團結在一起。此行訪問台灣，就是希望能夠學習台灣維持並強化民主及繁榮的方法。

馬凱說，訪團成員都非常重視國防及安全議題，大家在各自的政黨及委員會中也都擔任相當重要的職務，這樣的組成，證明加拿大對於台灣持續繁榮發展的重視，此行也展現，台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題。

馬凱表示，他們都了解台灣想加入CPTPP，並與加拿大洽簽「投資促進及保障協議」。特別是經濟議題上的進展斷斷續續，但訪團將協助推動朝正確的方向前進。事實上，沒有安全，就無法確保經濟的繁榮，這也是訪團此行的主要焦點。

隨後，「加拿大、中國關係特別委員會」主席哈迪（Ken Hardie）代表訪團致贈總統該委員會日前公布之「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告書。