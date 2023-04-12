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綠委批拍陳其邁馬屁 許銘春氣哭怒離場：我不幹可以吧

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綠委批許銘春拍馬屁 許銘春落淚「我不幹，可以吧」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影

勞動部去年底通過以就安基金補助高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，遭質疑獨厚高雄。民進黨立委楊曜今在立法院衛環委員會批勞動部長許銘春動用3千萬就安基金拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春數度欲解釋卻遭打斷，最後許銘春憤而離去退席，略下一句「我不幹，可以吧。」

許多女性立委紛紛上前安慰許銘春，許銘春眼眶泛紅數度拭淚，會議一度中斷，許銘春也在會議室門口冷靜幾分鐘後才進場繼續接受楊曜立委質詢。

楊曜認為25淑女是交通意外事件，應該由交通部補助才對，許銘春雖解釋，該事件是突顯女性勞動價值，但話未說完又被打斷，楊曜指出整件事根本就跟勞工、職場無關，卻動用3000萬就安基金補助一個跟勞動無關的活動。

勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭民進黨立委楊曜（圖）批評拍高雄市長陳其邁馬屁。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭民進黨立委楊曜（圖）批評拍高雄市長陳其邁馬屁。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」，會議一度中斷，許銘春在會議室門口冷靜。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」，會議一度中斷，許銘春在會議室門口冷靜。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」，許多女立委上前安慰。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」，許多女立委上前安慰。記者潘俊宏／攝影

許銘春 楊曜 勞動部

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