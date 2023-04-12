綠委批許銘春拍馬屁 許銘春落淚「我不幹，可以吧」

勞動部去年底通過以就安基金補助高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，遭質疑獨厚高雄。民進黨立委楊曜今在立法院衛環委員會批勞動部長許銘春動用3千萬就安基金拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春數度欲解釋卻遭打斷，最後許銘春憤而離去退席，略下一句「我不幹，可以吧。」

許多女性立委紛紛上前安慰許銘春，許銘春眼眶泛紅數度拭淚，會議一度中斷，許銘春也在會議室門口冷靜幾分鐘後才進場繼續接受楊曜立委質詢。