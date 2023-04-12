聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠委批用就安基金拍陳其邁馬屁 許銘春怒離場：我不幹可以吧
勞動部就安基金管理會去年底通過以就安基金補助高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，遭外界質疑獨厚高雄。民進黨立委楊曜今在立院衛環委員會高分貝痛批許銘動用3千萬就安基金拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春數度欲解釋25淑女事件的意義，卻屢遭楊曜打斷、反駁，更指「明眼人都知道你是高雄來的」，最後許銘春先是退席，憤而離場前再說一句「我不幹，可以吧。」
就安基金管理會去年底通過議案，以3千萬動用基金與高雄市政府合辦「25淑女事件」50周年紀念活動，最後決議此案符合「提升勞工福祉」為由通過此案。但事後遭外界詬病補助理由牽強，獨厚高雄市。
楊曜今在衛環委員會質詢此事，高聲批評許銘春此舉是拍陳其邁馬屁。楊曜認為，25淑女是交通意外事件，應該由交通部補助才對，許銘春則解釋，25淑女事件凸顯的是女性勞動價值，但話未說完，楊曜又打斷說，整件事根本就跟勞工、職場無關，卻用了3000萬的就安基金補助一個跟勞動無關的活動，現在他要討論的是用就安基金大力補助高雄市政府辦活動，符不符合用途？
由於楊曜屢打斷許銘春回話，不讓許銘春完整回應，許銘春先是憤而退席，之後更直接離開衛環委員會，離場前烙了一句「我不幹，可以吧。」約過五分鐘後，才在其他委員安撫下回到會議室，繼續接受楊曜質詢其他議題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言