綠委批用就安基金拍陳其邁馬屁 許銘春怒離場：我不幹可以吧

勞動部就安基金管理會去年底通過以就安基金補助高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，遭外界質疑獨厚高雄。民進黨立委楊曜今在立院衛環委員會高分貝痛批許銘動用3千萬就安基金拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春數度欲解釋25淑女事件的意義，卻屢遭楊曜打斷、反駁，更指「明眼人都知道你是高雄來的」，最後許銘春先是退席，憤而離場前再說一句「我不幹，可以吧。」

就安基金管理會去年底通過議案，以3千萬動用基金與高雄市政府合辦「25淑女事件」50周年紀念活動，最後決議此案符合「提升勞工福祉」為由通過此案。但事後遭外界詬病補助理由牽強，獨厚高雄市。

楊曜今在衛環委員會質詢此事，高聲批評許銘春此舉是拍陳其邁馬屁。楊曜認為，25淑女是交通意外事件，應該由交通部補助才對，許銘春則解釋，25淑女事件凸顯的是女性勞動價值，但話未說完，楊曜又打斷說，整件事根本就跟勞工、職場無關，卻用了3000萬的就安基金補助一個跟勞動無關的活動，現在他要討論的是用就安基金大力補助高雄市政府辦活動，符不符合用途？