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綠委批用就安基金拍陳其邁馬屁 許銘春怒離場：我不幹可以吧

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影

勞動部就安基金管理會去年底通過以就安基金補助高雄市政府合辦25淑女事件50周年紀念活動，遭外界質疑獨厚高雄。民進黨立委楊曜今在立院衛環委員會高分貝痛批許銘動用3千萬就安基金拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春數度欲解釋25淑女事件的意義，卻屢遭楊曜打斷、反駁，更指「明眼人都知道你是高雄來的」，最後許銘春先是退席，憤而離場前再說一句「我不幹，可以吧。」

就安基金管理會去年底通過議案，以3千萬動用基金與高雄市政府合辦「25淑女事件」50周年紀念活動，最後決議此案符合「提升勞工福祉」為由通過此案。但事後遭外界詬病補助理由牽強，獨厚高雄市。

楊曜今在衛環委員會質詢此事，高聲批評許銘春此舉是拍陳其邁馬屁。楊曜認為，25淑女是交通意外事件，應該由交通部補助才對，許銘春則解釋，25淑女事件凸顯的是女性勞動價值，但話未說完，楊曜又打斷說，整件事根本就跟勞工、職場無關，卻用了3000萬的就安基金補助一個跟勞動無關的活動，現在他要討論的是用就安基金大力補助高雄市政府辦活動，符不符合用途？

由於楊曜屢打斷許銘春回話，不讓許銘春完整回應，許銘春先是憤而退席，之後更直接離開衛環委員會，離場前烙了一句「我不幹，可以吧。」約過五分鐘後，才在其他委員安撫下回到會議室，繼續接受楊曜質詢其他議題。

民進黨立委楊曜今怒批勞動部以3000萬就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女紀念活動是拍高市長陳其邁馬屁，場面火藥味濃。記者葉冠妤/攝影
民進黨立委楊曜今怒批勞動部以3000萬就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女紀念活動是拍高市長陳其邁馬屁，場面火藥味濃。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今遭民進黨立委楊曜批評拍馬屁，憤而離開衛環委員會，在其他立委安撫下才重回會議室。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今遭民進黨立委楊曜批評拍馬屁，憤而離開衛環委員會，在其他立委安撫下才重回會議室。記者葉冠妤/攝影

楊曜 許銘春 陳其邁

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