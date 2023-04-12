看顏色、看選舉？藍委嗆勞長卸任前不敢提勞保年改方案

勞保基金將於2028年用罄，但蔡政府的勞保年改方案遲遲不端出，僅以撥補解燃眉之急。國民黨立委林為洲今在立院衛環委員會指出，勞保基金每年增加3500多億的潛藏債務，就算明年撥補1000億也不夠，且持續撥補財源在哪？他也要求勞動部長許銘春承諾卸任前提出勞保年改方案？但許銘春避答，僅重申將通盤規畫、視適當時機提出。

林為洲指出，許銘春自五年前上任以來不斷強調勞保財務問題要面對、要處理，「現在處理得怎麼樣了？」對此，許銘春重申，政府重視勞保財務問題，也一定會因應處理，但事涉60幾萬投保單位、千萬名勞工，需要審慎評估、凝聚共識後，再視適當時機提出改革方案。

林為洲表示，政府明年將再以公務預算挹注勞保基金1000億元，但勞保的潛藏債務每年增加3563億，政府總預算怎麼撥補得了？財源在哪裡？如果沒意外，勞長任期繼續做，至少能做到明年5月卸任，許銘春當初承諾要處理勞保年改，就應該要提出改革方案。林也當場要求許銘春「要不要承諾卸任前提出改革方案？」

但許銘春僅強調方案會通盤規畫在適當時機提出，遭林為洲酸「還是回到原點。」林為洲說，政府就是看選舉、看顏色，當年軍公教年改，蔡政府急著改，造成社會動盪，也是引發族群對立的原因之一，現在勞保年改卻提不出來，無疑是要選舉了，所以才不敢做。最後他要求勞動部提供勞保年改書面報告，但語末又酸勞動部「書面也提不出什麼東西。」

國民黨立委徐志榮也說，一直用公務預算、特別預算撥補勞保基金，也只是延長破產年限，但這些錢也可以用在買武器、少子化政策上。徐說，勞動部一直說要蒐集各界意見、取得共識，但只有在2020年開過4次專家學者工作坊，2021、2022年都沒有再開會，「真的沒有在積極做什麼溝通」講白一點，勞動部就是拖字訣，拖到明年總統大選以後，假如不是民進黨執政，那就是別人家的事，若綠營繼續執政，不能再拖，「凍蒜啦，就有可能真正去改（勞保）。」

因此他呼籲目前綠營定於一尊的副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨可能的總統候選人人選，不管是鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜，屆時都應該將勞保年改納為政見，對勞保年改勇於表態。

徐志榮也說，當初軍公教年改要改就改，有什麼共識可言？就像每年的基本工資調漲，資方出錢、勞方領錢，勞資要取得共識很難的，若蔡政府有心要做，就應該整理出有道理的方案，求同存異。