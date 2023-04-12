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看顏色、看選舉？藍委嗆勞長卸任前不敢提勞保年改方案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保年改方案遲未提出，勞動部長許銘春今在立院衛環委員會遭藍委質疑不敢在卸任前提出年改方案。記者葉冠妤/攝影
勞保年改方案遲未提出，勞動部長許銘春今在立院衛環委員會遭藍委質疑不敢在卸任前提出年改方案。記者葉冠妤/攝影

勞保基金將於2028年用罄，但蔡政府的勞保年改方案遲遲不端出，僅以撥補解燃眉之急。國民黨立委林為洲今在立院衛環委員會指出，勞保基金每年增加3500多億的潛藏債務，就算明年撥補1000億也不夠，且持續撥補財源在哪？他也要求勞動部許銘春承諾卸任前提出勞保年改方案？但許銘春避答，僅重申將通盤規畫、視適當時機提出。

林為洲指出，許銘春自五年前上任以來不斷強調勞保財務問題要面對、要處理，「現在處理得怎麼樣了？」對此，許銘春重申，政府重視勞保財務問題，也一定會因應處理，但事涉60幾萬投保單位、千萬名勞工，需要審慎評估、凝聚共識後，再視適當時機提出改革方案。

林為洲表示，政府明年將再以公務預算挹注勞保基金1000億元，但勞保的潛藏債務每年增加3563億，政府總預算怎麼撥補得了？財源在哪裡？如果沒意外，勞長任期繼續做，至少能做到明年5月卸任，許銘春當初承諾要處理勞保年改，就應該要提出改革方案。林也當場要求許銘春「要不要承諾卸任前提出改革方案？」

但許銘春僅強調方案會通盤規畫在適當時機提出，遭林為洲酸「還是回到原點。」林為洲說，政府就是看選舉、看顏色，當年軍公教年改，蔡政府急著改，造成社會動盪，也是引發族群對立的原因之一，現在勞保年改卻提不出來，無疑是要選舉了，所以才不敢做。最後他要求勞動部提供勞保年改書面報告，但語末又酸勞動部「書面也提不出什麼東西。」

國民黨立委徐志榮也說，一直用公務預算、特別預算撥補勞保基金，也只是延長破產年限，但這些錢也可以用在買武器、少子化政策上。徐說，勞動部一直說要蒐集各界意見、取得共識，但只有在2020年開過4次專家學者工作坊，2021、2022年都沒有再開會，「真的沒有在積極做什麼溝通」講白一點，勞動部就是拖字訣，拖到明年總統大選以後，假如不是民進黨執政，那就是別人家的事，若綠營繼續執政，不能再拖，「凍蒜啦，就有可能真正去改（勞保）。」

因此他呼籲目前綠營定於一尊的副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨可能的總統候選人人選，不管是鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜，屆時都應該將勞保年改納為政見，對勞保年改勇於表態。

徐志榮也說，當初軍公教年改要改就改，有什麼共識可言？就像每年的基本工資調漲，資方出錢、勞方領錢，勞資要取得共識很難的，若蔡政府有心要做，就應該整理出有道理的方案，求同存異。

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