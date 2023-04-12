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時力黨團批政院針對性修法 放寬白領居留歧視藍領移工

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團今天舉行「重罰失聯無濟於事」，政府不該帶頭歧視」記者會。台灣人權促進會秘書長施逸翔（左起）、時代力量立委邱顯智、陳椒華、台灣國際勞工協會專員許惟棟出席。記者曾原信／攝影
時代力量立法院黨團今天舉行「重罰失聯無濟於事」，政府不該帶頭歧視」記者會。台灣人權促進會秘書長施逸翔（左起）、時代力量立委邱顯智、陳椒華、台灣國際勞工協會專員許惟棟出席。記者曾原信／攝影

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，行政院近日提出的「入出國及移民法」是一部缺乏人權觀念、區分階級的歧視修法，政府先入為主地認為逾期停居留者是社會亂源、治安破口，其實是反映國家對於整體移工政策的針對性及歧視性。

時代力量立法院黨團上午與台灣人權促進會、台灣國際勞工協會在立法院舉行「重罰失聯無濟於事，政府不該帶頭歧視」記者會，點出政院版的「入出國及移民法」是充斥差別待遇、缺乏多元包容及人權保障的立法。

邱顯智表示，有關行政院提出的《入出國及移民法》修正草案，名義上宣稱此次修法是放寬鬆綁外國人的停居留規定，營造優質攬才及留台誘因，但是實際上卻是一部缺乏人權觀念、區分階級的歧視修法。

邱顯智批評，政府先入為主地認為逾期停居留者是社會亂源、治安破口，其實反映出國家對於整體移工政策的針對性及歧視性。根據統計資料顯示，逾期居留者大多數都是受到移工政策影響而選擇失聯的移工，足見政院版第74-1條的加重處罰15倍，主要就是針對失聯移工。

邱顯智強調，我國的移工制度自始就排除、不考慮讓移工在台灣和大家共同生活，因此重罰移工並無助於降低移工選擇失聯，更無法解決行政院宣稱的逾期停居者「妨害秩序、危害國安」，如果把失聯者視為犯罪，強力驅趕追捕，恐怕更容易陷入惡性循環、衍生立法者擔心的國安問題。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，成熟的民主社會要有適應的能力，包容多元的文化，移民和移工都是台灣的一份子，然而當今的修法明顯將從事不同工作的移工進行階級區分，一邊對白領高階外國人放寬居留規定，一邊卻對藍領移工及其子女做出差別待遇，更對失聯移工提出歧視性修法，方向根本大相逕庭。

陳椒華說明，時代力量黨團版本的重點包含建立難民及庇護者的保障與救濟制度，並且把不遣返原則入法，保障和平集會權、家庭團聚權和受教權益，還影明定收容替代處分規定，應該盡速執行遣送作業等。

陳椒華強調，我國對移工高度依賴，面對國際搶工趨勢，倘若政府仍然祭出勞動條件低落、排外歧視、缺乏人權的規定，造成移工來台意願降低，我國將會失去市場競爭力，有損國家發展，政府應當消弭移工和移民、移民和國人之間的差距，思考如何讓移工能夠在台灣「生活」，共創雙贏，這樣才是多元包容的移民社會。

邱顯智表示，政府應該重視導致移工失聯的結構性問題，而非透過提高懲罰失聯移工及雇主來解決問題，至於台灣人容留移工也會受處，更是民主倒退的象徵，政府部門究竟要傳達給社會怎樣的訊息，實在令人質疑。

移工 時代力量 移民

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