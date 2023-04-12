民眾黨團批NCC主委陳耀祥不適任 應自行請辭

民眾黨立院黨團今天舉行記者會，指NCC主委陳耀祥本該利益迴避，卻被爆意圖強行闖關，公然藐視國會，呼籲NCC恪守行政中立，並指陳耀祥不適任主委一職，應自行請辭。

民眾黨立院黨團副總召賴香伶指出，鏡電視案從申請設立許可開始，陳耀祥就屢遭質疑介入護航；檢調介入調查後，陳耀祥不僅從未正面回應社會質疑，還暗自推動闖關，坐實外界對NCC護航的質疑，更進一步葬送NCC搖搖欲墜的公信力。

賴香伶認為，判決內文指NCC經常片段擷取少數委員意見，忽略多數委員看法，機關獨立性備受質疑；陳耀祥一系列藐視國會、將國會正式提案視為無物的行徑，難怪外界嘲諷NCC是「髒兮兮」的執政黨打手。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，陳耀祥2019年6月任NCC代理主委，2020年7月轉正至今，歷經審查意見外洩、台灣史上首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推數位中介法等至少10項爭議。

民眾黨團指出，今年三月北檢將陳耀祥列為瀆職罪被告，但檢調介入調查後，陳耀祥仍執意在四、五月強行排審鏡電視申設和開播案，罔顧立法院交通委員會去年做出「在鏡電視爭議釐清之前，暫不審理」決議。

邱臣遠表示，陳耀祥藐視國會，意圖將鏡電視案「強渡關山」，且面對立委提出利益迴避的要求，竟用「尚未起訴」、「無理由迴避」等理由拒絕，在道德或法律層面都有明顯有瑕疵。