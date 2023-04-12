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民眾黨團批NCC主委陳耀祥不適任 應自行請辭

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。 記者潘俊宏／攝影

民眾黨立院黨團今天舉行記者會，指NCC主委陳耀祥本該利益迴避，卻被爆意圖強行闖關，公然藐視國會，呼籲NCC恪守行政中立，並指陳耀祥不適任主委一職，應自行請辭。

民眾黨立院黨團副總召賴香伶指出，鏡電視案從申請設立許可開始，陳耀祥就屢遭質疑介入護航；檢調介入調查後，陳耀祥不僅從未正面回應社會質疑，還暗自推動闖關，坐實外界對NCC護航的質疑，更進一步葬送NCC搖搖欲墜的公信力。

賴香伶認為，判決內文指NCC經常片段擷取少數委員意見，忽略多數委員看法，機關獨立性備受質疑；陳耀祥一系列藐視國會、將國會正式提案視為無物的行徑，難怪外界嘲諷NCC是「髒兮兮」的執政黨打手。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，陳耀祥2019年6月任NCC代理主委，2020年7月轉正至今，歷經審查意見外洩、台灣史上首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推數位中介法等至少10項爭議。

民眾黨團指出，今年三月北檢將陳耀祥列為瀆職罪被告，但檢調介入調查後，陳耀祥仍執意在四、五月強行排審鏡電視申設和開播案，罔顧立法院交通委員會去年做出「在鏡電視爭議釐清之前，暫不審理」決議。

邱臣遠表示，陳耀祥藐視國會，意圖將鏡電視案「強渡關山」，且面對立委提出利益迴避的要求，竟用「尚未起訴」、「無理由迴避」等理由拒絕，在道德或法律層面都有明顯有瑕疵。

邱臣遠並提出三項呼籲，第一，鏡電視一案，應依去年交通委員會決議，在案情釐清前暫不排審。第二，陳耀祥未恪守行政中立，被列他字案被告，沒有迴避審理，應該自行請辭，以示負責。第三，執政黨政府應尊重新聞自由，NCC不該被民進黨把持，淪為「綠化媒體」的代行者。

民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。 記者潘俊宏／攝影

陳耀祥 NCC 鏡電視 民眾黨 邱臣遠

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