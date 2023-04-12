220萬貧窮人口被拒救助體系外 跨黨立委促衛服部修法

攸關貧窮者資格認定及照顧措施的社會救助法被批評標準過嚴，民團推估逾220萬貧窮人口被社會救助體系拒於門外，日前提出民間版修法草案，希望立法院盡速完成修法。跨黨派立委今天表態支持民間版社會救助法修法草案，並簽署承諾書，民進黨立委、衛環委員會召委吳玉琴允諾，將會盡快安排社會救助法修法公聽會，邀請民間團體跟衛福部對話，以利行政部門盡速提出修法草案，盼能在本屆國會卸任前完成修法。

距離上次大幅修正社會救助法已經相隔13年，社會救助法修法聯盟預估，台灣仍有220萬貧窮民眾被社會救助體系拒於門外，日前提出民間版修法草案，重點包括修正長年阻礙政府履行救助責任不合時宜法規；定義居住弱勢，支持階段式脫貧；新增無家者專章，以及重視貧窮者生活權益。

民進黨立委范雲指出，我國貧窮線雖與國際相仿，實際上可以獲取補助的低收入戶佔總人口比例，卻是日、韓貧窮率的十分之一，背後問題出在現行社會救助法有三問題，第一，現行門檻過高，導致有需要的受苦民眾被拒於門外。第二，福利資格與「家戶」的綁定，排除了弱勢的無家者、以及無法設籍的租屋族。第三，斷崖式的補助、一刀切的資格認定，更讓貧窮者「不敢脫貧」難以自立。

吳玉琴表示，貧窮者生活條件不佳，若家中有長輩根本養不起，因此，家戶人口計算跟實際戶籍制度將是修法重點，為了解民間訴求，將以衛環委員會召委身分舉行公聽會，邀請民間團體跟衛福部對話，讓立法能夠往前進一步。

林為洲則說，本屆立委任期扣除本會期僅剩一個會期，希望先舉行公聽會，讓衛福部能夠提出修法草案，盡速送到立法院審議，最慢下會期結束前完成修法，否則立法院屆期不連續，等到下屆國會要從頭開始。

民眾黨立委陳琬惠表示，因為社會型態改變，預估還有220萬貧窮者存在，社會安全網顯然太小，無法接住所有需要幫助的族群，支持盡快完成修法，透過階段性協助弱勢脫貧。

時力立委王婉諭說，現行民眾提出中低收入戶申請案，需要查核居住地跟戶籍地，但戶籍制度無法反映居住事實，弱勢族群在認戶籍不認人的情況下，權益被犧牲，無法取得需要的資源，因而變得更加弱勢，希望藉由修法改善現況。