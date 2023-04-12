台灣一旦被環島封鎖 立委直指一問題將成迫切危機

中國大陸再次發動「圍台軍演」，封鎖台灣的危機與可能性再次浮上檯面，立委馬文君說，台灣主要能源基礎建設是天然氣，但儲存量僅11天，台灣如有戰爭，天然氣儲槽將首當其衝被摧毀，以天然氣為主的能源政策，恐成台灣最迫切的安全危機。

馬文君表示，面對台灣可能被封鎖的議題時，經濟部長王美花表示台灣天然氣有11天儲量，11天完全不是個可以令人安心的戰備儲量，王美花真正難以啟齒的是，11天之後呢？國軍可以在11天之內突破對台封鎖？或是不確定的友軍，可以在11天之內馳援？又或者若是台灣爆發戰爭，會在11天之內結束？還是11天之後，只能「問天」？

根據去年俄烏戰爭，俄羅斯初期失利之後調整戰略，精準打擊烏克蘭的民生經濟能源基礎建設，若是解放軍如法泡製，台灣各地天然氣儲槽必定首當其衝，恐怕開戰首日，就被摧毀。

她說，民進黨政府不要再自欺欺人，現今以天然氣為主的能源政策，根本無法應對台海戰爭，當權者一邊說要備戰，出征抹紅所有呼籲謀和的人，卻又廢核削弱台灣能源安全，民進黨政府的能源政策從邏輯上根本說不通，才是真正的出賣台灣。