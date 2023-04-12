快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

台灣一旦被環島封鎖 立委直指一問題將成迫切危機

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為民進黨政府廢核，讓台灣能源建設轉以天然氣為主，只要台灣被封鎖，就會面臨能源危機。圖／立委馬文君提供
立委馬文君認為民進黨政府廢核，讓台灣能源建設轉以天然氣為主，只要台灣被封鎖，就會面臨能源危機。圖／立委馬文君提供

中國大陸再次發動「圍台軍演」，封鎖台灣的危機與可能性再次浮上檯面，立委馬文君說，台灣主要能源基礎建設是天然氣，但儲存量僅11天，台灣如有戰爭，天然氣儲槽將首當其衝被摧毀，以天然氣為主的能源政策，恐成台灣最迫切的安全危機。

馬文君表示，面對台灣可能被封鎖的議題時，經濟部長王美花表示台灣天然氣有11天儲量，11天完全不是個可以令人安心的戰備儲量，王美花真正難以啟齒的是，11天之後呢？國軍可以在11天之內突破對台封鎖？或是不確定的友軍，可以在11天之內馳援？又或者若是台灣爆發戰爭，會在11天之內結束？還是11天之後，只能「問天」？

根據去年俄烏戰爭，俄羅斯初期失利之後調整戰略，精準打擊烏克蘭的民生經濟能源基礎建設，若是解放軍如法泡製，台灣各地天然氣儲槽必定首當其衝，恐怕開戰首日，就被摧毀。

她說，民進黨政府不要再自欺欺人，現今以天然氣為主的能源政策，根本無法應對台海戰爭，當權者一邊說要備戰，出征抹紅所有呼籲謀和的人，卻又廢核削弱台灣能源安全，民進黨政府的能源政策從邏輯上根本說不通，才是真正的出賣台灣。

馬文君 軍演 民進黨

延伸閱讀

影／中共軍演影響能源進口？ 王美花：運輸船正常卸收

申請加入CPTPP進度如何？ 王美花：積極接觸會員國 盼排上議程

台申請加入CPTPP 王美花：積極接觸會員國盼排上議程

進口雞蛋來了 立委馬文君計算成本和售價發現這問題

相關新聞

高雄設廠延後？經濟部：非利用台積電顧地方選舉

台積電高雄廠傳出計畫延宕，經濟部長王美花今天表示，台積電將台灣作為研發中心與製造中心是不變的日前台積電也宣布將投資全球研...

時力黨團批政院針對性修法 放寬白領居留歧視藍領移工

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，行政院近日提出的「入出國及移民法」是一部缺乏人權觀念、區分階級的歧視修法，政府先入...

民眾黨團批NCC主委陳耀祥不適任 應自行請辭

民眾黨立院黨團今天舉行記者會，指NCC主委陳耀祥本該利益迴避，卻被爆意圖強行闖關，公然藐視國會，呼籲NCC恪守行政中立，...

加議員馬凱晉見蔡總統：台灣議題就是加拿大議題

加拿大眾議院國防委員會主席、自由黨議員馬凱今天晉見總統蔡英文表示，中國在加拿大進行許多內部滲透及影響工作，加拿大必須提高...

220萬貧窮人口被拒救助體系外 跨黨立委促衛服部修法

攸關貧窮者資格認定及照顧措施的社會救助法被批評標準過嚴，民團推估逾220萬貧窮人口被社會救助體系拒於門外，日前提出民間版...

台灣一旦被環島封鎖 立委直指一問題將成迫切危機

中國大陸再次發動「圍台軍演」，封鎖台灣的危機與可能性再次浮上檯面，立委馬文君說，台灣主要能源基礎建設是天然氣，但儲存量僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦