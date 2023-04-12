拜會林右昌促升格 基市府：林當過市長 一定感同身受

基隆市政府發言人余治明今天表示，基隆市面臨衛星化、邊緣化困境及風險，升格直轄市議題迫在眉睫。市府將透過立委李德維協助聯繫內政部，爭取下月拜會部長林右昌，替36萬市民爭取最大的福祉。

余治明說，市府在今年1月間委託民調公司做民調，結果顯示有五成五的基隆市民相當支持升格直轄市。市府認為市民的權益不應該再等待，期望能夠加速推動基隆市升格的進度，替市民爭取直轄市的待遇及福利。

余治明表示，北北基桃4座城市，僅基隆市不是直轄市，各項條件、待遇還有福利仍然不夠完善，且讓基隆面臨衛星化、邊緣化的困境及風險。基隆升格議題迫在眉睫，替基隆市民爭取福利及待遇，也不應該被擱置。

內部政資料顯示，全台灣老年人口比例逐漸攀升，基隆每5人就有1名老人，在全國各縣市排名第6。余治明說，基隆鄰近雙北，但待遇仍然不夠完善，相信這種相對剝削感，林右昌當過基隆市長，一定能夠感同身受。