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影／台南成黑金故鄉？ 藍委呼籲賴清德應負政治責任

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗、吳怡玎、李德維今天檢視賴清德擔任台南市長、行政院長、副總統時的政績與言行，認為台南成為地檢署所認定的台灣黑金最嚴重的地方，賴清德應負起政治責任。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委曾銘宗、吳怡玎、李德維今天檢視賴清德擔任台南市長、行政院長、副總統時的政績與言行，認為台南成為地檢署所認定的台灣黑金最嚴重的地方，賴清德應負起政治責任。記者潘俊宏／攝影

民進黨將正式宣布提名由賴清德參選2024總統大選，國民黨立委曾銘宗、吳怡玎、李德維今天檢視賴清德擔任台南市長、行政院長、副總統時的政績與言行，認為台南成為地檢署所認定的台灣黑金最嚴重的地方，賴清德應負起政治責任。

吳怡玎表示，賴清德在台南市長任內，曾在莫蘭蒂颱風天放半天假，讓已上班上課的市民深感不便，遭批只看數據不見人民感受。李德維指出賴清德曾力挺卡管案扼殺大學自治與民主，且數度台獨言論並以務實台獨工作者自居，卻要參選中華民國總統，把和平當成詐騙。

曾銘宗則說，希望賴清德針對台南變成台灣黑金最嚴重的地方，要負起應負的政治責任，台南議長的賄選案為何低價交保，外界質疑為何不查資金流向，檢調應該出來說清楚。

賴清德 莫蘭蒂颱風

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