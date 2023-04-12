影／呼籲NCC嚴守中立 民眾黨立委要求陳耀祥請辭

「台大教授不好好做研究，去弄什麼新創公司，不務正業！」現在台灣的教授創業開公司逐漸成為風潮，但是成功的是鳳毛鱗爪，而且可能被同儕排斥，相關規定也不太友善，以台大為例，教授若借調業界，不止要停薪，還必須每年回饋給台大一年份的薪資。不管有沒有成功都要付，這形同在懲罰創業。看來，台灣若要創造出一間引領業界的頂尖大學，對於教授創業的觀念和規範，必須打掉重練。

2023-04-12 11:10