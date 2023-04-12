影／呼籲NCC嚴守中立 民眾黨立委要求陳耀祥請辭
今年3月北檢將NCC主委陳耀祥列為瀆職被告，卻傳出陳耀祥執意強行排審鏡電視申設與開播案，民眾黨立委邱臣遠、賴香伶今表示，民進黨應將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。
邱臣遠指出，根據中廣民調顯示，陳耀祥與農委會主委陳吉仲的不滿意度都高於滿意度，陳耀祥卻無意反省，僅回應民調只是參考，而美麗島電子報的民調高達7成以上民眾認為陳耀祥應馬上停職配合調查，陳主委卻用「到時候再說」以拖待變，邱臣遠直言，陳耀祥自2019年代理主委到2020年轉正至今，多次審查意見外洩、發生首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推數位中介法等至少10項爭議，呼籲民進黨不應把NCC淪為綠化媒體代行者，應該撤出政治黑手，還給台灣中立的媒體檢管機關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言