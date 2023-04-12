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影／呼籲NCC嚴守中立 民眾黨立委要求陳耀祥請辭

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠（左）、賴香伶（右）今天呼籲民進黨將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，NCC主委陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。記者潘俊宏／攝影

今年3月北檢將NCC主委陳耀祥列為瀆職被告，卻傳出陳耀祥執意強行排審鏡電視申設與開播案，民眾黨立委邱臣遠、賴香伶今表示，民進黨應將黑手撤出NCC，讓NCC嚴守中立，陳耀祥已明顯不適任主委，應自行請辭。

邱臣遠指出，根據中廣民調顯示，陳耀祥與農委會主委陳吉仲的不滿意度都高於滿意度，陳耀祥卻無意反省，僅回應民調只是參考，而美麗島電子報的民調高達7成以上民眾認為陳耀祥應馬上停職配合調查，陳主委卻用「到時候再說」以拖待變，邱臣遠直言，陳耀祥自2019年代理主委到2020年轉正至今，多次審查意見外洩、發生首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推數位中介法等至少10項爭議，呼籲民進黨不應把NCC淪為綠化媒體代行者，應該撤出政治黑手，還給台灣中立的媒體檢管機關。

陳耀祥 NCC 邱臣遠 陳吉仲

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