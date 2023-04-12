民進黨：國民黨就是黑金現在進行式

國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨黑金議題。民進黨發言人張志豪今天表示，88槍擊案件的幕後主使者王文宗顯然是藍營人士的重要選舉支柱，至今半個月過去，國民黨並未回應各界質疑，國民黨的黑金處理了嗎？國民黨主席朱立倫和可能要選總統的新北市長侯友宜有積極面對處理嗎？請國民黨不要逃避、清楚說明。

張志豪指出，侯友宜宣稱反黑金復辟，但從近期的台南88槍擊案疑似「幕後指使者」王文宗；曾犯殺人未遂的苗栗縣長鐘東錦；毆打公務員、收賄遭羈押的雲林縣議長沈宗隆；涉貪遭羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲；涉嫌恐嚇、汽車縱火等暴力介入竹山鎮農會選舉的南投縣議長何勝豐等人，哪一個不是國民黨籍議長，都是國民黨地方重要輔選樁腳，這些人不就是黑金、暴力的代名詞，至今不見侯友宜對此有任何回應，國民黨也默不作聲或切割處理，令人遺憾。

張志豪表示，政治就是管理眾人之事，理應受到更高標準的檢視，特別是這些人都是地方民代甚至是議長，對審查預算、地方建設發展，有千絲萬縷的關係，國民黨既然認為要根除黑金，就要先講清楚和這些的人關係，並且向社會道歉。

張志豪呼籲，侯友宜不要只是嘴巴說反黑金復辟，要和這些人畫清界線，就要有積極行動，只是光說不練，不僅讓外界看不到國民黨「反黑金」的決心，更坐實國民黨就只「為了政黨利益，犧牲民眾福利」，請國民黨不要切割迴避，先釐清自己的黑金進行式讓民眾看看。