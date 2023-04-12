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查780元違法政治獻金？羅智強：由議員發動「滿鳥的」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
羅智強上午在「千秋萬事」王淺秋節目中受訪。圖／取自「千秋萬事」
羅智強上午在「千秋萬事」王淺秋節目中受訪。圖／取自「千秋萬事」

高雄市議員鄭孟洳在臉書上揭露，指國民黨立委參選人羅智強，去年6月桃園市長選戰時，人在桃園拜票，政治獻金申報卻出現在高雄吃海產、入住五星級酒店，質疑是把家裡的發票都拿來核銷政治獻金。對此，羅智強上午在中廣「千秋萬事」王淺秋節目受訪指出，「謝謝她，好久沒人打我了」由高雄市議員發動，但滿鳥的。

羅智強說，上周北市議員楊植斗就對他示警，「大安區民進黨最怕的人是你，不希望你被國民黨提名」應該會在初選的時候動手。民進黨人士果然出手，只是非常可笑的是，老狗變不出新把戲，又在他的政治獻金裡雞蛋裡挑骨頭。

羅智強指出，民進黨找他政治獻金的麻煩已不是第一次，2020年，監察院指控他收了一筆306元的政治獻金是違法的，還嗆要罰6萬到120萬，「不是陳明文的300萬，是306元」；結果，被台北市民政局打臉，這筆306元的政治獻金完全合法，監察院是栽贓。

羅智強表示，3年過去，監察院和陳菊，連一句道歉都沒說，3年後，民進黨再一次捲土重來，這一次更好笑，說他人在桃園，在高雄花了780元餐費違法，還要他退出政壇以示負責。羅反問，他的團隊很多人，不能幫他去高雄嗎？

羅智強還說，陳其邁選高雄市長在外縣市吃了9萬2千元沒事，蕭美琴選花蓮立委在外縣市宴客15萬元沒事，但羅智強選桃園市長，在高雄花了780元，就要退出政壇？

鄭孟洳是高雄市三民區市議員，主持人問有沒有可能要接左楠區立委劉世芳的缺？羅智強說，如果劉不選，市議員是可以跨區選，不是全無可能，對於民進黨打他，羅智強說，由高雄市議員發動，「但滿鳥的」。

羅智強說，他會去監察院，拿780元和6千元住宿費，這兩筆去給陳菊查。他也說，陳菊絕對會把羅智強「查好查滿」但放馬過來，沒在怕。

羅智強 政治獻金 議員

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