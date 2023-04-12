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柯文哲訪美爆文是開箱公寓…她嘆：國王新衣美國裸奔ing

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
曾在柯文哲競選市長時幫忙負責操刀Line帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡今天在臉書說，柯文哲難得出現「爆」的人氣文章，結果內文竟是「柯文哲開箱紐約公寓...」。圖／引用自吳靜怡臉書
曾在柯文哲競選市長時幫忙負責操刀Line帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡今天在臉書說，柯文哲難得出現「爆」的人氣文章，結果內文竟是「柯文哲開箱紐約公寓...」。圖／引用自吳靜怡臉書

民眾黨主席柯文哲正在美國參訪，曾在柯文哲競選市長時幫忙負責操刀Line帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡今天在臉書表示，自從PTT論壇大量的網軍消失之後，柯文哲難得出現「爆」的人氣文章，結果內文竟是「柯文哲開箱紐約公寓...」。

吳靜怡嘆，柯文哲的紐約行，說真的，如果沒行程，不如低調，硬要拍東西，不就代表行程不好嗎？會開箱住處的總統候選人真的不多，不如邀留學生開直播吃東西還比較沒那麼尷尬....僅是這段話，卻引起最高討論度。

吳靜怡說，成功的策略是精進造王，網路浮誇的數據是造假。在IP操作上，如果侯友宜是藏拙，那麼看看另外一頭「國王的新衣」美國裸奔ing！

柯文哲這兩天的訪美行程，有鄉民在PTT上以「....柯文哲開箱紐約公寓」為題討論，並列出阿北目前為止行程，包括抵達第一天「去睡搞搞」，隔天早上吃了荷包蛋、下午茶包場日本餐廳，請留學生吃飯跟演講，再去大都會球場看球。至於美國當地時間10日下午，柯則是拜訪紐約中華公所，當天更在紐約住處開直播。

結果底下有鄉民留言，「飛機上不是一直在做功課？做成這樣....」，還有網友說「他不尷尬，我都替他尷尬了...」，還有網友酸「這種行程比我自由行還慘......」、「最有效率的浪費時間...」。

總統大選 柯文哲 侯友宜

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