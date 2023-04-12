劉世芳不拚連任 白喬茵搞笑宣布參選 廖泰翔也被點名

民進黨高雄左楠選區立委劉世芳放棄爭取連任，消息震撼藍綠。綠營派誰接棒劉世芳受矚目，現任議員李柏毅、黃文志、高雄市經發局長廖泰翔被點名，藍營人選還不明朗，藍綠陣營在左楠戰場勢必有一番廝殺。

國民黨高雄市議員白喬茵12日凌晨在臉書發文揶揄綠軍，她寫到「既然劉世芳立委決定不連任，那我宣布，我決定參選左楠區立委選舉，至於投入時程，就和高雄台積電一樣無限期延期。」

白喬茵也說，她現階段任務是扮演好議員角色，貢獻微薄能力盡心輔選任何一位有需要的前輩，畢竟初入政壇，認知到這條路不該走太快，透過經驗累積和智慧傳承才能造就良好的服務品質和問政水準。白也寫到「大家不好奇嗎？好端端的，劉世芳為何突然烙跑？是這個山懶得再爬了，還是半途被什麼蛇咬到呢？」

高雄市現任經發局長廖泰翔形象清新，是陳其邁愛將，被民進黨視為明日之星，有人勸進他參選區域立委，被問到此事，廖泰翔否認有參選念頭，強調當前就是盡本分扮演好經發局長角色。

高雄市8位區域立委目前清一色是民進黨籍，藍軍2024一役想在高雄席次破零，左楠選區被認為是反攻熱區，藍軍有意願參戰者包含國民黨中央委員孫健萍、前立委張顯耀等，資深市議員陳麗珍等人基層實力雄厚，也被選民鼓勵應該更上一層樓挑戰選立委。