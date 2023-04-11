李問疑馬祖白沙港務站長用人不當 王忠銘回擊：欲加之罪

海洋大學陳姓女員工為現任縣長王忠銘和議員候選人陳如嵐等5人賄選，被法院判處有期徒刑2年，緩刑4年。民進黨連江縣黨部主委李問今指出，陳如嵐就是陳小姐的父親，縣府卻聘為北竿白沙港務站長，人事案有爭議。王忠銘在臉書回應，陳如嵐在北竿鄉長任內對基層建設貢獻有目共睹，借重他的才能繼續為地方服務，卻被硬扯為「酬庸關係」，是「欲加之罪何患無辭」。

李問表示，這幾天，有好幾位北竿鄉親向他反映，目前正在被調查偵辦的陳如嵐，從4月份開始，被聘任為北竿白沙港務站的站長，他引述鄉親質疑，女兒買票被抓、自己又涉嫌投票行賄，為何隨時可能被起訴的人，竟能擔任公職？馬祖沒有人才了嗎？難道不能等到司法調查結束後，再進行任用嗎？

李問也公開向王提問，「真的覺得這個用人的決策合適嗎？反賄選是普世公認的價值，如果到了馬祖卻完全不避諱，對地方的發展真的好嗎？」

他也吐槽，王忠銘前陣子才對「沒有私交」、自主買票的陳小姐表達鼓勵，現在又任命她的父親擔任公職，被鄉親質疑為政治酬庸，讓他無法接受。

對此，王忠銘以「給如嵐前鄉長一封信」回應，他直言選舉案件至今，檢調單位調查，陳如嵐都沒被起訴，更不用說被定罪判刑，他何罪之有？他也批評，李問很愛拿著判決書在臉書上四處興師問罪，嫉惡如仇，一字一句玩紅衛兵文字獄那一套，只要稍有關聯擦邊，通通打為罪犯。

王忠銘砲火猛烈，直指所謂「隨時可能被起訴的人竟然可以擔任公職」這句話，他問李問，民進黨內有多少這樣的公職人員、民意代表？這些人，你譴責過、質疑過、發聲過嗎？「打著匡正除惡，清除腐敗政治風氣的名號，實際上就是拿著輿論在排除異己，非你黨內其心必異。」