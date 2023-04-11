快訊

帥氣學霸兒一夕爆紅！ 徐乃麟靠四字心法養出耶魯博士

知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

李問疑馬祖白沙港務站長用人不當 王忠銘回擊：欲加之罪

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
針對民進黨連江縣主委李問質疑連江縣長王忠銘（中）聘用陳如嵐的人事案不當，王忠銘在臉書以「給如嵐前鄉長的一封信」回應。圖／連江縣政府提供
針對民進黨連江縣主委李問質疑連江縣長王忠銘（中）聘用陳如嵐的人事案不當，王忠銘在臉書以「給如嵐前鄉長的一封信」回應。圖／連江縣政府提供

海洋大學陳姓女員工為現任縣長王忠銘和議員候選人陳如嵐等5人賄選，被法院判處有期徒刑2年，緩刑4年。民進黨連江縣黨部主委李問今指出，陳如嵐就是陳小姐的父親，縣府卻聘為北竿白沙港務站長，人事案有爭議。王忠銘在臉書回應，陳如嵐在北竿鄉長任內對基層建設貢獻有目共睹，借重他的才能繼續為地方服務，卻被硬扯為「酬庸關係」，是「欲加之罪何患無辭」。

李問表示，這幾天，有好幾位北竿鄉親向他反映，目前正在被調查偵辦的陳如嵐，從4月份開始，被聘任為北竿白沙港務站的站長，他引述鄉親質疑，女兒買票被抓、自己又涉嫌投票行賄，為何隨時可能被起訴的人，竟能擔任公職？馬祖沒有人才了嗎？難道不能等到司法調查結束後，再進行任用嗎？

李問也公開向王提問，「真的覺得這個用人的決策合適嗎？反賄選是普世公認的價值，如果到了馬祖卻完全不避諱，對地方的發展真的好嗎？」

他也吐槽，王忠銘前陣子才對「沒有私交」、自主買票的陳小姐表達鼓勵，現在又任命她的父親擔任公職，被鄉親質疑為政治酬庸，讓他無法接受。

對此，王忠銘以「給如嵐前鄉長一封信」回應，他直言選舉案件至今，檢調單位調查，陳如嵐都沒被起訴，更不用說被定罪判刑，他何罪之有？他也批評，李問很愛拿著判決書在臉書上四處興師問罪，嫉惡如仇，一字一句玩紅衛兵文字獄那一套，只要稍有關聯擦邊，通通打為罪犯。

王忠銘砲火猛烈，直指所謂「隨時可能被起訴的人竟然可以擔任公職」這句話，他問李問，民進黨內有多少這樣的公職人員、民意代表？這些人，你譴責過、質疑過、發聲過嗎？「打著匡正除惡，清除腐敗政治風氣的名號，實際上就是拿著輿論在排除異己，非你黨內其心必異。」

最後他也提出「自己用人唯才；有關公務員獎懲規定已有所修正，公務員未經判決確定不得停職或免職；未宣告褫奪公權均可依法任用」等6點做說明，並調侃李問，若認為現行的法律不妥，可請民進黨團立刻提修法，也一併檢討民進黨內部名單，他立刻舉手贊成。

針對民進黨連江縣主委李問質疑連江縣長王忠銘（中）聘用陳如嵐的人事案不當，王忠銘在臉書以「給如嵐前鄉長的一封信」回應。圖／連江縣政府提供
針對民進黨連江縣主委李問質疑連江縣長王忠銘（中）聘用陳如嵐的人事案不當，王忠銘在臉書以「給如嵐前鄉長的一封信」回應。圖／連江縣政府提供

李問 王忠銘 馬祖

延伸閱讀

獨／當兵時抓逃兵驚「全連翻過來」 男星嘆：很不值！

林瑋嬪／馬祖人的掙扎不會微不足道，也不會只是雪泥鴻爪——回應劉亦

南北之星2號駛入福州琅岐碼頭 王忠銘：小三通邁出全新一步

馬祖航運新時代來臨 王忠銘到基隆迎接新臺馬輪

相關新聞

陳吉仲稱「明年也可能缺蛋」 藍轟下台：之前都騙全民

缺蛋問題未解，農委會主委陳吉仲今坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還...

李問疑馬祖白沙港務站長用人不當 王忠銘臉書回擊

海洋大學陳姓女員工為現任縣長王忠銘和議員候選人陳如嵐等5人賄選，被法院判處有期徒刑2年，緩刑4年。民進黨連江縣黨部主委李...

盼兩岸交流 國民黨：民調顯示過半民眾支持九二共識

國民黨今天指出，近期民調顯示多數民眾認為台灣應與美國和中國大陸保持平衡，有過半數民眾支持九二共識作為兩岸對話交流基礎。國...

駐巴西外交官墜樓 外交部：將充分調查釐清事實

駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓，遭疑牽扯高額官邸修繕費及職場霸凌。王之化遺孀今天召開記者會，質疑外交部卸責、稱他患有憂...

外交部：法國關切台海和平穩定 主張與立場一貫

法國總統馬克宏「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起抨擊。外交部今天表示，法國政府曾多次在國際場合關切台海...

民眾黨團：台灣人難接受九二共識 兩岸應相互承認

台灣民眾黨團今天指出，前總統馬英九日前訪中，返台後大談「九二共識活過來了」，但九二共識早就被污名化，台灣人普遍難以接受。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦