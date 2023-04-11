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陳吉仲稱「明年也可能缺蛋」 藍轟下台：之前都騙全民

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還高，而不只今年，明年也可能缺蛋。本報資料照片
農委會主委陳吉仲今坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還高，而不只今年，明年也可能缺蛋。本報資料照片

缺蛋問題未解，農委會主委陳吉仲今坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還高，而不只今年，明年也可能缺蛋。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，陳吉仲當正副主委多年，今天才突然發現雞蛋產業問題？之前超過十次保證解決缺蛋都跳票、「唬弄」全民，要求陳吉仲下台。

農委會今召開蛋雞產業座談會，陳吉仲表示，國內蛋雞產業從產銷到通路都有問題，農委會就是想藉此化危機為轉機，把產業問題解決。他說若長期下去，台灣雞蛋永遠都不足，他也擔心進口蛋專案會變正常化，導致國內蛋雞產業遭受影響，因此這段時間除了禽舍改善、雞糞循環再處理等，到後面通路也要依照需求端逐漸調整，這些都要同步搭配執行，才能讓消費者、農民同時獲益。

曾銘宗表示，國民黨多次提出缺蛋問題已持續兩年，而陳吉仲從蔡英文總統上任起就開始當農委會副主委、主委至今，今天才突然「醒了」、才發現國內雞蛋產業有問題？

曾銘宗批評，陳吉仲多次面對立委質詢，都保證可以解決缺蛋問題，承諾超過十次，最新的說法是四、五月就可解決，對照陳吉仲今又說明年也可能缺，陳吉仲的保證根本是信口拈來，且連行政院長陳建仁都曾保證可盡速解決缺蛋，根本是欺騙全民，要求陳建仁說明、且陳吉仲趕快滾蛋下台。

曾銘宗也指出，陳吉仲過去說缺蛋是因氣候、飼料價漲、禽流感等，但現在又說國內蛋業從產銷到通路都有問題，難道這些問題，前總統馬英九執政時期都沒有嗎？為何馬政府時就都不會缺蛋？蔡政府和陳吉仲連一個雞蛋問題都解決不了，保證不斷跳票，呼籲應政黨輪替、換會解決問題者來做事。

雞蛋 國民黨 農委會 陳吉仲 蔡英文

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