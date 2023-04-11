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盼兩岸交流 國民黨：民調顯示過半民眾支持九二共識

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副發言人呂謦煒。圖／國民黨提供
國民黨副發言人呂謦煒。圖／國民黨提供

國民黨今天指出，近期民調顯示多數民眾認為台灣應與美國和中國大陸保持平衡，有過半數民眾支持九二共識作為兩岸對話交流基礎。國民黨副發言人呂謦煒表示，守護台灣需要厚植實力，區域和平需要消弭敵意，國民黨堅持穩健務實的「2D」戰略，在堅持深化國防實力、堅守中華民國立場的同時，也透過兩岸對話交流為台灣人民爭取最大利益，積極守護區域和平。

呂謦煒表示，國民黨不樂見任何傷害兩岸和平與危及區域穩定的舉措，朝野立法院黨團共同發布聲明譴責抗議軍演武力恫嚇，國民黨絕對堅定力挺國軍捍衛中華民國，維護民主自由，守護區域和平的辛苦付出。

呂謦煒指出，兩岸雖有對立態勢及不同意見，從小三通開放客運中轉，兩岸直航航點復飛，到前總統馬英九訪陸時，在大陸表明中華民國存在事實的多項正面突破，可見兩岸之間的歧見，並非只能透過軍事對抗方式解決，兩岸之間的人員往來與交流對話，將有利於區域局勢的和平穩定和兩岸人民的最大利益。

呂謦煒表示，啟思民本基金會發布最新民調，42.4%民眾較支持馬政府時期親美和陸策略，支持蔡政府親美抗中者僅33.9%；44.1%民眾較滿意馬政府時期的兩岸關係，高於蔡政府時期的36.9%。有53.4%的過半民眾支持基於中華民國憲法的九二共識，作為兩岸對話交流基礎，民主文教基金會在元月初的民調，也有46.7%民眾支持用九二共識對話，讓兩岸關係恢復正常，反對者僅有35.8%，可見兩岸交流、區域和平，是長期穩定的多數民意，煥發豐富的生命力，這是國民黨堅持2D戰略的意義所在。

呂謦煒說，民進黨政府上到蔡英文總統，下到陸委會主委邱太三，都一再呼籲兩岸對話，但是做不到就是做不到，只好吃不到葡萄說葡萄酸，對積極主張或實際從事兩岸交流的單位或個人，極盡抹紅之能事，更因其缺乏兩岸溝通管道，招致兩岸兵凶戰危的苦果，連中共飛彈飛過台灣人頭頂上，民進黨只會當鴕鳥，說飛彈飛過的是太空，不是領空，執政者不僅不負責任，更誆騙欺瞞台灣人民。

呂謦煒表示，國民黨2D戰略，在堅持厚植國防實力、捍衛中華民國尊嚴的同時，積極以對話取代對抗，交流取代交惡，降低兩岸的敵意對抗、提升兩岸的善意循環，避免局勢走向動盪不安，從根本防止戰爭的發生，是一套能夠守護和平、守護台灣、守護中華民國，有利區域局勢安定的務實策略，也獲得諸多國際友人的肯定與支持，國民黨將持續堅定此一路線，以穩健務實的態度守護區域和平。

國民黨 馬英九 九二共識 民調

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