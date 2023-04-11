立法院譴責共軍軍演 民眾黨團籲靈活策略應對共機擾台

立法院朝野黨團今天發表共同聲明，對中國大陸軍演表達抗議，希望國際社會共同譴責大陸當局野蠻行為。民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，台灣人民的認同是中華民國台灣，而非一個中國或一國兩制，唯有兩岸願意相互承認，平等對話，才能和緩對抗氛圍。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，政府應重新檢討空軍的攔截與防衛機制，注重軍機零件養護和飛行員心理輔導，用更靈活的策略應對共機擾台；民眾黨團譴責中共恫嚇台灣的軍事行為，惡化兩岸關係。

邱臣遠表示，台灣除了靠編制搭配，減少成本外，無法動用太多實戰手段，應需盡量靈活應對，政府通盤檢討飛行員及地勤人員的招募管道，挽留屆退資深飛行員，延攬教育新血，減少人力負擔。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿指出，中國大陸不承認馬英九的一中解釋及九二共識認知，更沒接受國民黨所謂的一中各表；馬英九訪陸釋出善意，沒有讓中共放棄武力犯台及威脅台灣，反而立即對台劍拔弩張，環島軍事演習，何來說有共識？