影／中共軍演結束 蔡總統：軍民一體 持續堅守崗位
蔡英文總統今天透過影片發表談話。蔡總統表示，此時此刻，軍民一體，團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務。雖然大陸軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家，請各位國人放心，也請再一次為第一線堅守崗位，守護家園的國軍加油。
蔡總統指出，身為總統，代表國家走向世界，無論出訪友邦，過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待；中國大陸卻藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。
蔡總統說，要感謝全體國軍和海巡在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜地守護我們的領海、領空，大家都辛苦了，謝謝你們。
蔡總統表示，國安團隊即時地與各方保持最好的聯繫，縝密地掌握研判情勢，和國軍一體，攜手守護國家安全，非常辛勞。這段時間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，散播一些不正確的資訊。
蔡總統指出，面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時協力，讓各項國家安全的工作，都能確實到位。堅守崗位的各級指揮官，若有必要，隨時透過保密視訊溝通討論，這段時間的各項軍事應處，充分授權國防部長，依照軍事專業應對，部長也隨時向她報告。
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