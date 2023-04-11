快訊

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方火速緝捕到案

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

無視立法院決議 國民黨立委要求陳耀祥下台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥違背對國會承諾，執意排審鏡電視執照案，要求陳耀祥下台。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥違背對國會承諾，執意排審鏡電視執照案，要求陳耀祥下台。記者程遠述／攝影

國民黨立委洪孟楷今天指出，立法院交通委員會去年12月曾決議，國家通訊傳播委員會（NCC）處理鏡電視新聞台執照案，相關爭議行政調查未明確前，不做最後決定，但NCC主委陳耀祥卻稱今年4月、5月間可能排審，根本視國會要求於無物，行政院長陳建仁應表態是否免職陳耀祥。

陳耀祥昨天在立法院答詢，是他負責排案，這幾個案子已快超過期限，的確有可能在4月、5月排案處理。

國民黨立委林思銘說，陳耀祥當時在立法院對立委承諾此事，現在不顧承諾，陳耀祥被檢調列為瀆職罪被告，不迴避，膽大妄為，他要求陳耀祥下台。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，洪孟楷表示，去年12月27 日，在野跨黨派立委連署提案通過，NCC應將鏡電視新聞台執照案相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定。

洪孟楷指出，根據NCC組織法第六條，NCC主委因案受羈押或經起訴，可予以免職，陳耀祥是被告，但主委不迴避案子，還要主導，不適當不適任，陳建仁應說明立場，如果陳耀祥被起訴，要不要免職？

林思銘表示，NCC是合議制，中天新聞報導「鳳凰展翅雲」遭NCC開罰40萬元，台北高等行政法院確定NCC違法處分，撤銷裁罰，根據判決指出，多數委員都不同意裁罰，但陳耀祥決定裁罰。

國民黨立委李德維說，NCC到底是合議制、還是主委制，陳耀祥一意孤行主導裁罰，隻手遮天，無法無天，讓NCC喪失獨立行使職權功能，難道陳建仁都視而不見，鏡電視相關案子沒水落石出之前，不應審議。

林思銘指出，為何陳耀祥從承諾國會，到今天180度轉變就是要排審，幕後主導黑手是誰，除了蔡英文總統、前後兩位行政院長蘇貞昌、陳建仁，有誰能夠讓陳耀祥如此厚臉皮，不顧罵名，陳耀祥知所進退，立即下台，接受調查。

立法院交通委員會12月曾以臨時提案正式決議，NCC鏡電視新聞台執照案相關爭議的行政調查未明確前，不做最後決定。圖／國民黨團提供
立法院交通委員會12月曾以臨時提案正式決議，NCC鏡電視新聞台執照案相關爭議的行政調查未明確前，不做最後決定。圖／國民黨團提供
根據「NCC組織法第六條」，NCC主委因案受羈押或經起訴，可予以免職。圖／國民黨團提供
根據「NCC組織法第六條」，NCC主委因案受羈押或經起訴，可予以免職。圖／國民黨團提供

陳耀祥 NCC 國民黨

延伸閱讀

影／國民黨團批NCC成為民進黨的附隨組織

陳椒華：陳耀祥若硬闖鏡電視案 他將成為敗壞NCC大罪人

闖關過鏡電視案？ 陳耀祥：依法審查皆有處理期限

NCC吹哨者檢舉陳耀祥強行闖關 鏡電視駁斥：無的放矢

相關新聞

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚近期接獲民眾檢舉，指去年底孩子學校參加合唱團活動，受邀參加校外單位MV錄製，竟成對岸福建廣電...

駁欠薪說法 資安院：2月22日起已完整準時撥付同仁薪資

台北市議員徐巧芯昨天深夜再爆料，指她先前揭露數位發展部長唐鳳拖欠薪水一事，經勞動局調查，國家資通安全研究院的確涉及未依法...

外交官之死因憂鬱症？家屬質疑：3年無身心科就診紀錄

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，疑牽扯約40萬美金官邸修繕費用，王不願核銷，以及長期遭職場霸凌；遺孀俞惠敏上午與...

我在南美唯一邦交國巴拉圭選後邦誼恐生變？ 外交部駁斥

外傳巴拉圭月底大選後恐與台灣斷交。外交部發言人劉永健今天表示，台巴兩國近年經貿關係穩定成長，合作多有成果；駐巴拉圭大使館...

台美關係升溫時刻！國內「疑美論」卻高漲 台灣如何找到最大利益？

「蔡麥會」加深台美關係，但國人對美國觀感卻前所未見地劇烈分歧，甚至出現「依靠美國，台灣不會有好下場」等言論。第一批遭中國制裁的NGO，美國人權機構自由之家主席，如何看「疑美論」？

「與虎謀皮燃戰火、以肉餧虎禍滿門」 共軍以繁體詩警台獨

在針對蔡英文總統過境美國的演習後，中共解放軍東部戰區發出宣傳片，片尾，刻意用了繁體字寫了一首詩警告「台獨」，成為今天大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦