無視立法院決議 國民黨立委要求陳耀祥下台

國民黨立委洪孟楷今天指出，立法院交通委員會去年12月曾決議，國家通訊傳播委員會（NCC）處理鏡電視新聞台執照案，相關爭議行政調查未明確前，不做最後決定，但NCC主委陳耀祥卻稱今年4月、5月間可能排審，根本視國會要求於無物，行政院長陳建仁應表態是否免職陳耀祥。

陳耀祥昨天在立法院答詢，是他負責排案，這幾個案子已快超過期限，的確有可能在4月、5月排案處理。

國民黨立委林思銘說，陳耀祥當時在立法院對立委承諾此事，現在不顧承諾，陳耀祥被檢調列為瀆職罪被告，不迴避，膽大妄為，他要求陳耀祥下台。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，洪孟楷表示，去年12月27 日，在野跨黨派立委連署提案通過，NCC應將鏡電視新聞台執照案相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定。

洪孟楷指出，根據NCC組織法第六條，NCC主委因案受羈押或經起訴，可予以免職，陳耀祥是被告，但主委不迴避案子，還要主導，不適當不適任，陳建仁應說明立場，如果陳耀祥被起訴，要不要免職？

林思銘表示，NCC是合議制，中天新聞報導「鳳凰展翅雲」遭NCC開罰40萬元，台北高等行政法院確定NCC違法處分，撤銷裁罰，根據判決指出，多數委員都不同意裁罰，但陳耀祥決定裁罰。

國民黨立委李德維說，NCC到底是合議制、還是主委制，陳耀祥一意孤行主導裁罰，隻手遮天，無法無天，讓NCC喪失獨立行使職權功能，難道陳建仁都視而不見，鏡電視相關案子沒水落石出之前，不應審議。