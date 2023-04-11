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陳琬惠向監察院檢舉 徹查民進黨權貴農地蓋屋

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 記者林俊良／攝影

民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董事長陳啟昱等民進黨權貴，在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。

陳琬惠說，上周揭露陳啟昱在旗甲段農地違法蓋房舍後，高市府對陳啟昱及同樣在附近農地違法蓋房舍的李姓、林姓民進黨全國黨代表各開罰10萬元，限期三周拆除。

陳琬惠表示，昨天舉行記者會公開李、林身分，今天到監察院檢舉的理由很簡單；因為房舍存在多年，附近居民也都知道裡面住的是誰，難道高雄市府完全都不知道嗎？

陳琬惠說，今天到監察院檢舉高雄市政府，希望監察院可以好好調查，過程中到底有沒有人包庇，有沒有人護航，還是因為監察院長陳菊曾去過陳啟昱的房舍，且為座上賓，所以不敢查，今天和民眾黨團副主任楊寶楨一起到監察院提出檢舉函。

楊寶楨表示，高雄市政府試圖切割，李姓、林姓黨代表稱會在限期內自行拆除，但難道自行拆除了，就沒事了嗎？是否這只是綠營的冰山一角。

楊寶楨指出，民進黨在農地蓋房舍不是第一次，2011年蘇嘉全在農地蓋歐式豪宅，當時說為了選舉止血要捐做公益，民進黨所謂清廉勤政愛民愛鄉土的主張，淪為笑話，監委硬起來調查。

楊寶楨說，一般老百姓只要違建查很快，拆很快，民進黨權貴有黨證就沒關係嗎？不要讓大家覺得權貴與庶民不同法，這樣對於民眾來說，剝奪感非常重。

民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。。 記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。。 記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 記者林俊良／攝影

監察院 民進黨 農地 陳琬惠

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