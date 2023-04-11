陳琬惠向監察院檢舉 徹查民進黨權貴農地蓋屋
民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董事長陳啟昱等民進黨權貴，在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。
陳琬惠說，上周揭露陳啟昱在旗甲段農地違法蓋房舍後，高市府對陳啟昱及同樣在附近農地違法蓋房舍的李姓、林姓民進黨全國黨代表各開罰10萬元，限期三周拆除。
陳琬惠表示，昨天舉行記者會公開李、林身分，今天到監察院檢舉的理由很簡單；因為房舍存在多年，附近居民也都知道裡面住的是誰，難道高雄市府完全都不知道嗎？
陳琬惠說，今天到監察院檢舉高雄市政府，希望監察院可以好好調查，過程中到底有沒有人包庇，有沒有人護航，還是因為監察院長陳菊曾去過陳啟昱的房舍，且為座上賓，所以不敢查，今天和民眾黨團副主任楊寶楨一起到監察院提出檢舉函。
楊寶楨表示，高雄市政府試圖切割，李姓、林姓黨代表稱會在限期內自行拆除，但難道自行拆除了，就沒事了嗎？是否這只是綠營的冰山一角。
楊寶楨指出，民進黨在農地蓋房舍不是第一次，2011年蘇嘉全在農地蓋歐式豪宅，當時說為了選舉止血要捐做公益，民進黨所謂清廉勤政愛民愛鄉土的主張，淪為笑話，監委硬起來調查。
楊寶楨說，一般老百姓只要違建查很快，拆很快，民進黨權貴有黨證就沒關係嗎？不要讓大家覺得權貴與庶民不同法，這樣對於民眾來說，剝奪感非常重。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言