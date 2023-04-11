陳琬惠向監察院檢舉 徹查民進黨權貴農地蓋屋

民眾黨立委陳琬惠今天到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董事長陳啟昱等民進黨權貴，在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。

陳琬惠說，上周揭露陳啟昱在旗甲段農地違法蓋房舍後，高市府對陳啟昱及同樣在附近農地違法蓋房舍的李姓、林姓民進黨全國黨代表各開罰10萬元，限期三周拆除。

陳琬惠表示，昨天舉行記者會公開李、林身分，今天到監察院檢舉的理由很簡單；因為房舍存在多年，附近居民也都知道裡面住的是誰，難道高雄市府完全都不知道嗎？

陳琬惠說，今天到監察院檢舉高雄市政府，希望監察院可以好好調查，過程中到底有沒有人包庇，有沒有人護航，還是因為監察院長陳菊曾去過陳啟昱的房舍，且為座上賓，所以不敢查，今天和民眾黨團副主任楊寶楨一起到監察院提出檢舉函。

楊寶楨表示，高雄市政府試圖切割，李姓、林姓黨代表稱會在限期內自行拆除，但難道自行拆除了，就沒事了嗎？是否這只是綠營的冰山一角。

楊寶楨指出，民進黨在農地蓋房舍不是第一次，2011年蘇嘉全在農地蓋歐式豪宅，當時說為了選舉止血要捐做公益，民進黨所謂清廉勤政愛民愛鄉土的主張，淪為笑話，監委硬起來調查。