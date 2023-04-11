立委呼籲參考國外經驗建立平台 全民檢舉網路詐騙廣告

時代力量立委邱顯智召開記者會表示，近來網路詐騙廣告推陳出新，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署，政府應該建立線上詐騙廣告檢舉平台，應透過便民檢舉機制，快速蒐集線上疑似詐騙廣告，有效下架，公布每個月的下架數量，遏止詐騙對全民的傷害。

邱顯智指出，近來網路詐騙廣告推陳出新，充斥在Facebook、Google等數位平台與社群媒體，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署事後追查，基層員警為了處理各種類型的詐騙受害案件，已經疲於奔命，加重基層警政人員的負擔，無法有效遏制詐騙。

邱顯智認為，內政部警政署主掌的165全民防騙網，雖然設有報案與檢舉管道，主要是處置已經發生詐騙受害案件的報案及檢舉，更有效率的方法應該是引入全民參與，建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台。檢舉平台由管理網路平台的數位發展部主責，積極處理線上詐騙源頭廣告，專責擔任民眾檢舉與網路平台間的通報窗口，希望讓全民直接檢舉詐騙廣告，在時效內有效與業者溝通處理下架作業。