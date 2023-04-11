國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚近期接獲民眾檢舉，指去年底孩子學校參加合唱團活動，受邀參加校外單位MV錄製，竟成對岸福建廣電2023年春晚節目，質疑北市學生淪中共統戰工具，要求市長蔣萬安徹查。教育局回應，此為學生交流活動，的確部分畫面被剪輯引發誤解，市府未來訂有學校受邀表演作業原則，會再與學校重申。

簡舒培、陳賢蔚今天上午在議會召開記者會，簡舒培說，陳情民眾的孩子就讀敦化國小也是合唱團成員，去年底接到學校通知，有電視台邀請參與MV拍攝，今年1月12日在敦化國小校園內拍MV，但卻變成今年福建廣電2023年春節晚會「南北大歡聚兩岸小圍爐—2023萌寶大拜年」節目，竟成中共統戰樣板。

陳賢蔚也說，該MV製作單位在提供給敦化國小合唱團樂譜上，其實都是簡體字，合唱團孩子因看不懂還得注音、繁體字標註，甚至製作單位刻意找廈門 六中合唱團、北市敦化國小合唱團、河北省馬蘭花兒童合唱團等一起唱統戰歌曲，這些做法明顯透過兩岸合唱團合作的包裝，把兩岸的孩子當成統戰工具。

簡舒培甚至質疑，敦化國小合唱團應邀合唱的歌曲是2022年知名歌手蕭敬騰配合央視春晚表演、並引發喧然大波的統戰歌曲「我們同唱一首歌」，當時陸委會還定調為統戰歌曲外，更建議台灣藝人不宜助中共統戰，沒想到台北市教育局及學校完全不設防。

北市教育局副局長陳素慧表示，的確敦化國小合唱團年初受到福建電視台邀請錄製歌曲，屬於學生交流活動，學校知道有這樣的邀請也針對演唱歌詞有跟電視台溝通討論，也有詢問家長意願，才進行交流活動。

陳素慧提到，因為透過電視台拍攝後，部分畫面被剪輯引發誤解，並非學校本意，校方定義這是學術交流，未來北市府訂定有學校受邀表演作業原則，會再與學校重申。