外交官之死因憂鬱症？家屬質疑：3年無身心科就診紀錄

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，疑牽扯約40萬美金官邸修繕費用，王不願核銷，以及長期遭職場霸凌；遺孀俞惠敏上午與立委王鴻薇、台北市議員應曉薇舉行記者會，公布一段王給妻子的錄音，強調「我沒有拿任何公家的一毛錢」，另針對處長馮光中指王罹患憂鬱症，家屬也提出證明，王3年來沒有身心科就醫紀錄，外館的說法不實。

上午記者會除了遺孀俞惠敏，還有王的妹妹，王的舅媽也臨時到場，3人哭成一團；應曉薇說，王之化到巴西長期受到職場霸凌，外交部得到的報告，處長馮光中說王是憂鬱症自殺？其實是長期受到霸凌，每件事都被刁難，調出就醫用藥紀錄，3年來王從來沒有憂鬱症的就醫紀錄，為什麼處長可以做假筆錄？

由於針對40萬美金核銷，外交部曾對外說，修繕費已經核銷，而且在王之化到任之前，但俞惠敏說，工程款是在前端，她先生核銷後端，兩案看似無關，實有因果關係，且同一個包商，是不是在核銷時面對壓力？產生無法承擔的後果，導致要以死明志？希望檢調去釐清。

王鴻薇表示，她在立法院要了兩份報告，本來說都可以提供，結果拿到的只是一張A4大小的報告，字還填不滿，懷疑外交部隱匿實情。外交部說王輕生是憂鬱症，但家屬又去調了過去3年在台灣的身心就診醫紀錄，哪來的憂鬱症？難道隔空看診？

王鴻薇強調，王之化是優秀的外交官，已第三次派駐國外，之前都沒有這樣狀況，為何現在以死明志？要還他一個公道，她在立法院會要求外交部在最短時間內合理處置，這件事情已經喧騰好多天，到現在為止家屬還沒討回應有公道？外交部不要再拖字訣。

應曉薇要外交部說明，40萬美金核銷是國家機密？為何不能公開？總有照片有吧？她要求提供官邸裝潢的情況，請大家來公評，這是40萬美金花費嗎？為何不敢提出來？除非裡面有鬼。

記者會也請律師到場，律師吳威廷表示，若對他人為不利於名譽、財產之惡害告知，會涉犯刑法305條恐嚇罪。然本罪最輕本刑未達3年，若犯罪地點在駐外使館，除非該國放棄刑事管轄權，否則我國檢調機構無權調查，造成法律漏洞。

另外，若脅迫公務員執行或不執行一定職務，或使公務員辭職，會犯刑法135條妨害公務罪，若因此導致公務員死亡，最重可處無期徒刑。

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