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公督盟公布立委評鑑結果 優秀立委21位、待觀察立委4位

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
公督盟公布「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果」，評選優秀立委共21位，4位待觀察立委。其中優秀立委，民進黨共有13位、民眾黨共有3位、時代力量黨有3位、無黨籍2位。待觀察立委部分共有4位，分別1位民進黨、2位國民黨籍及1位無黨籍。記者林俊良／翻攝
公督盟公布「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果」，評選優秀立委共21位，4位待觀察立委。其中優秀立委，民進黨共有13位、民眾黨共有3位、時代力量黨有3位、無黨籍2位。待觀察立委部分共有4位，分別1位民進黨、2位國民黨籍及1位無黨籍。記者林俊良／翻攝

公督盟今天舉行「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果公布」記者會，評鑑共有24大項，細分為51項指標，針對立委進行評鑑。

評鑑作業分為初、複審兩階段，評鑑主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算合理刪減與凍結提案之表現進行統計。再加上質化資料、公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟與是否提出符合陽光公益(義)／侵害人權或違反重大公益之法案及預算、不當言行等加減分指標，進行質量兼具的立委評鑑。

公督盟第十屆第六會期評選優秀立委共21位，4位待觀察立委。其中優秀立委，民進黨共有13位、民眾黨共有3位、時代力量黨有3位、無黨籍2位。待觀察立委部分共有4位，分別1位民進黨、2位國民黨籍及1位無黨籍。

公督盟今天舉行「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果公布」記者會，評鑑共有24大項，細分為51項指標，針對立委進行評鑑。評鑑作業分為初複審兩階段，評鑑主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質询、法律案或預算案審查、提出法律及預算合理刪減與凍結提案之表現，進行統計。記者林俊良／攝影
公督盟今天舉行「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果公布」記者會，評鑑共有24大項，細分為51項指標，針對立委進行評鑑。評鑑作業分為初複審兩階段，評鑑主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質询、法律案或預算案審查、提出法律及預算合理刪減與凍結提案之表現，進行統計。記者林俊良／攝影
公督盟今天舉行「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果公布」記者會，評鑑共有24大項，細分為51項指標，針對立委進行評鑑。記者林俊良／攝影
公督盟今天舉行「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果公布」記者會，評鑑共有24大項，細分為51項指標，針對立委進行評鑑。記者林俊良／攝影

民進黨 立法院 公督盟

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