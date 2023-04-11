公督盟公布立委評鑑結果 優秀立委21位、待觀察立委4位

「蔡麥會」加深台美關係，但國人對美國觀感卻前所未見地劇烈分歧，甚至出現「依靠美國，台灣不會有好下場」等言論。第一批遭中國制裁的NGO，美國人權機構自由之家主席，如何看「疑美論」？

2023-04-11 12:18