被酸「侯侯GPT」式回應 侯友宜提醒不能忽略ChatGPT影響力

新北市長侯友宜今出席4月治安會報，媒體提問近期新北警強力打詐、阻詐與識詐，這些在防止民眾受騙上有無正面幫助，侯回應，近期詐騙攔阻率較上期提升20％，等於讓民眾減少20％的損失，但面對詐騙集團的囂張作為，除不斷強化打擊能力，也要從源頭追起。

侯表示，新北市這段時間在打擊詐騙集團上，較上期攔阻率提升20％，等於攔阻到7千多萬，跟去年比較起來就讓民眾減少了20％的損失，攔阻率做的不錯。

「但面對囂張詐騙集團，仍要不斷強化打擊能力。」侯友宜說，尤其要從源頭追起，金錢的來龍去脈、背後機房設定反向追查嫌犯並一網打盡。這些犯罪集團可能有長期性、暴力性、集團性，將這些因素考量在內，針對犯罪者不斷加重其刑。

侯友宜說，尤其打擊詐騙絕不能以一般詐欺行為看待，各地仍不斷有民眾受騙上當，執法手段不能軟，當然法律面也要強化，詐騙集團的量刑也要往上增加。