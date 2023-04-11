公務員退撫新制7月1日上路 立法院三讀通過相關組織法
公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法去年底三讀，7月1日公務人員個人專戶退撫新制上路，立法院院會今天三讀通過考試院組織法、銓敘部組織法修正案，考試院架構調整為兩部一會，銓敘部設公務人員退休撫卹基金管理局。
未來考試院組織由現行考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會，調整為考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會。
公務人員退休撫卹基金監理委員會業務整併至銓敘部，另成立監理司，以統整公務人員個人專戶退撫新制相關事權。
三讀條文規定，考試院為辦理全國公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎的法制事項，及公務人員的銓敘、撫卹、退休等業務，設銓敘部；銓敘部設公務人員退休撫卹基金管理局，辦理公務人員退休撫卹基金的收支、管理、運用及其他依法令受委任或委託辦理的事項。
立法院院會也三讀通過公務人員退休撫卹基金管理局組織法，明定公務人員退休撫卹基金管理局置局長一人，職務列簡任第13職等；副局長2人，職務列簡任第12職等。
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