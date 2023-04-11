法官法修正案三讀 公務員懲戒案改為公開審理

立法院院會今天三讀通過法官法部分條文修正案，現行職務法庭審理案件不公開，將改為公開審理，若有妨害善良風俗之虞等情事，不在此限。檢察機關名稱去法院化，律師法已變更律師公會全國聯合會的名稱，相關條文一併配合修正。

現行法官法和公務員懲戒法規定案件秘密審理，屢遭質疑黑箱作業，2020年司法院修正公懲法，將公務員懲戒案件改為公開審理，接著提出法官法修正案，制度齊一化；不論公務員或司法官，只要是懲戒案件，一律公開審理，避免爭議。

今天立法院院會三讀通過法官法部分條文，包括第7條、第34條、第57條、第86條、第90條、第91條、第94條、第102條。未來職務法庭審理案件應公開法庭行之，但如果有妨害善良風俗之虞，所涉個案的處理程序依法律規定不公開，涉及法律規定應秘密的事項，當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可等情事，不在此限。