立院三讀營養師得遠距執行業務 事前應報主管機關核准

立法院院會今天三讀通過營養師法部分條文修正案，增訂營養師得以通訊方式執行業務，應在事先報經執業登記所在地的縣市主管機關核准。

現行營養師法明定，營養師應該親自執行業務，不得由他人代理；營養師在對個別對象執行健康狀況之營養評估、營養需求所為之飲食設計及諮詢時，應該當面進行。

民進黨立委吳玉琴指出，綜觀所有醫事人員法規，除了營養師法外，皆無當面的條文規範，營養師有親自執行業務的必要，當今數位醫療科技蓬勃發展，加上近年來在新冠肺炎疫情之下，隔離與視訊看診漸趨普遍，現行規範已經不符現況各種樣態之所需。

吳玉琴說，現今醫療資訊進步快速，個案健康資訊來源、營養評估等資訊的獲取，並非僅有當面一途，由於營養師為醫療團隊成員之一，執業行為規範應該有一致的標準，以利團隊成員分工合作，避免執行障礙。

根據三讀通過條文，營養師以通訊方式執行業務時，應該事前報經執業登記所在地直轄市、縣市主管機關核准，始得為之，這個通訊方式的執行條件、應檢附資料及其他應遵行事項的辦法，由中央主管機關定之。

由於科技部去年改組為國家科學及技術委員會，立法院院會今天也三讀通過癌症防治法部分條文修正案，把癌症防治政策委員會成員的科技部代表，文字修正為國家科學及技術委員會代表。