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影／立委陳琬惠赴監察院 檢舉陳啟昱等人農地蓋房舍

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
民眾黨立委陳琬惠（右）、黨團發言人楊寶楨（左）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）、黨團發言人楊寶楨（左）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。記者林俊良／攝影

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，上午持「檢舉函」赴監察院檢舉陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠質疑「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好逗相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」指綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅。

陳琬惠呼籲高雄市府和監察院給交代，上午赴監察院檢舉，應調查是否有人濫權護航？不能因為前高雄市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。

民眾黨立委陳琬惠（右）、黨團發言人楊寶楨（左）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）、黨團發言人楊寶楨（左）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（圖）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。呼籲高雄市府和監察院給交代，是否有人濫權護航？不能因為前高雄市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。記者林俊良／攝影
民眾黨立委陳琬惠（圖）上午持「檢舉函」赴監察院檢舉前台鹽董事長民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在高雄旗山附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。呼籲高雄市府和監察院給交代，是否有人濫權護航？不能因為前高雄市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。記者林俊良／攝影

監察院 陳啟昱

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