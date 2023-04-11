影／立委陳琬惠赴監察院 檢舉陳啟昱等人農地蓋房舍

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，上午持「檢舉函」赴監察院檢舉陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及現任高雄市政府市政顧問林鶴堯等人在附近分別所有的三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠質疑「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好逗相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」指綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅。