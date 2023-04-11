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智慧財產及商業法院組織法三讀通過 落實專業審判

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院長游錫堃（右）上午敲槌三讀通過修正《智慧財產及商業法院組織法》，將觸犯《營業秘密法》的第一審刑事案件，改由智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）集中審理，以保護營業秘密。 記者蘇健忠／攝影
立法院長游錫堃（右）上午敲槌三讀通過修正《智慧財產及商業法院組織法》，將觸犯《營業秘密法》的第一審刑事案件，改由智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）集中審理，以保護營業秘密。 記者蘇健忠／攝影

立法院院會今天三讀通過智慧財產及商業法院組織法部分條文修正案，未來觸犯營業秘密法、竊取國家核心關鍵技術的第一審刑事案件，由高等法院層級智慧財產及商業法院審理，以落實專業審判目的，確保產業國際競爭優勢。

立法院院會1月12日三讀通過智慧財產案件審理法修正案，配合智慧財產案件審理法修正案，落實專業司法審判，3月1日立法院司法法制委員會初審通過智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，院會討論前，全案不須朝野黨團協商。

司法院指出，智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，是為了配合智慧財產案件審理法修正案，就營業秘密訴訟保護制度進行修法，包括侵害一般營業秘密罪的第一審刑事案件，含附帶民事訴訟案件，改由智慧財產及商業法院集中審理。

財產 司法院 立法院

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