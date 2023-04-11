中共環台軍演 鄭文燦：不會得到國際社會支持

蔡英文總統結束訪問友邦之旅，並與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中共8日進行為期3天的圍台軍演。行政院副院長鄭文燦今天表示，中國以蔡總統出訪友邦、讓世界看見台灣為藉口舉行環台軍演，這不會得到國際社會的支持。

鄭文燦今上午出席「未來城市 淨零轉動－台灣城市淨零治理論壇」前受訪表示，總統代表國家出訪友邦走進世界，讓世界看見台灣，這是過去慣例，也是台灣的正當權利，中國若希望畫下新的紅線或試探台灣底線，對台灣區域安全沒有幫助。

鄭文燦說，感謝國軍和海巡人員為領海、領空，保護台灣，做了最好的捍衛，我方沈著冷靜，不畏懼也不挑釁，會獲得國人的支持。中國正進行認知作戰，目的是希望影響輿論，國軍和海巡人員3天全程監控，也把監控記錄讓國人看到，希望國人一起支持他們的努力，他也為此表達最高敬意。

鄭文燦也說，兩岸間任何歧見都不應該用戰爭手段解決，「台灣不會侵略任何人，台灣只想保護自己。」