立院三讀通過修正《智慧財產及商業法院組織法》

立法院長游錫堃上午敲槌三讀通過修正《智慧財產及商業法院組織法》，將觸犯《營業秘密法》的第一審刑事案件，改由智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）集中審理，以保護營業秘密。三讀條文新增規定，將觸犯《營業秘密法》第13條之1、第13條之2、第13條之3、第13條之4之罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟），以及《營業秘密法》的第二審刑事等案件，改由智商法院集中審裡，以落實專業審判目的、速審速決、確保產業的國際競爭優勢。

根據現行《營業秘密法》相關條文規定，包括透過竊取、侵占等不正方法而取得營業秘密，或未經授權重製、使用、洩露營業秘密，意圖為自己或第三人不法的利益，損害營業秘密所有人的利益等樣態，均將列入規範。

另為配合2022年立法院三讀修正的《國家安全法》規定，三讀條文明定，侵害國家核心關鍵技術營業秘密行為的刑事案件第一審管轄權，屬於智商法院，提高營業秘密保護至國家安全的層級化保護體系。