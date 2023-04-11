資通院欠薪、加班費 北市：陳述意見若屬實 各罰2到100萬

台北市議員徐巧芯昨天深夜再爆料，指她先前揭露數位發展部長唐鳳拖欠薪水一事，經勞動局調查，國家資通安全研究院的確涉及未依法給付薪水及加班費。北市勞動局今證實，他們是在清明連假前稽查，的確違反勞基法未依法給付工資與加班費，近期會請對方陳述意見，若違規屬實，違法兩法條，將各罰2至100萬元不等罰款。

北市勞動局勞動基準科長葉思延表示，近期他們是接獲議員徐巧芯檢舉，指國家資通安全研究院涉及未依法給付勞工工資一事，勞動局近期到國家資通安全研究院勞動條件檢查後發現，該單位的確有工資未依法給付勞工、及未依法給休息日出勤工資，分別涉及違反勞動基準法第22條第2項及第24條第2項規定。

葉思延表示，依照勞動基準法規定，勞動局會請雇主在一周之內陳述意見，近期就會請對方來說明。

勞動局表示，之所以該單位沒有依法給付勞工工資與加班費問題，有可能是因為是剛成立的單位，相關資料還沒有備妥，導致薪資與加班費發放有延遲狀況，但也沒有經過勞工同意，儘管沒有收到勞工陳情，但因接獲議員檢舉所以前往稽查。

後續會等對方陳述意見，如果確定違法屬實，將可依照勞動基準法，各開罰2至100萬元不等罰款。