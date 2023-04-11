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資通院欠薪、加班費 北市：陳述意見若屬實 各罰2到100萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局證實，國家資通安全研究院違反勞基法未依法給付工資與加班費，近期會請對方陳述意見，違規屬實，將各罰2至100萬元不等罰款。圖／引用自徐巧芯臉書
北市勞動局證實，國家資通安全研究院違反勞基法未依法給付工資與加班費，近期會請對方陳述意見，違規屬實，將各罰2至100萬元不等罰款。圖／引用自徐巧芯臉書

台北市議員徐巧芯昨天深夜再爆料，指她先前揭露數位發展部長唐鳳拖欠薪水一事，經勞動局調查，國家資通安全研究院的確涉及未依法給付薪水及加班費北市勞動局今證實，他們是在清明連假前稽查，的確違反勞基法未依法給付工資與加班費，近期會請對方陳述意見，若違規屬實，違法兩法條，將各罰2至100萬元不等罰款。

北市勞動局勞動基準科長葉思延表示，近期他們是接獲議員徐巧芯檢舉，指國家資通安全研究院涉及未依法給付勞工工資一事，勞動局近期到國家資通安全研究院勞動條件檢查後發現，該單位的確有工資未依法給付勞工、及未依法給休息日出勤工資，分別涉及違反勞動基準法第22條第2項及第24條第2項規定。

葉思延表示，依照勞動基準法規定，勞動局會請雇主在一周之內陳述意見，近期就會請對方來說明。

勞動局表示，之所以該單位沒有依法給付勞工工資與加班費問題，有可能是因為是剛成立的單位，相關資料還沒有備妥，導致薪資與加班費發放有延遲狀況，但也沒有經過勞工同意，儘管沒有收到勞工陳情，但因接獲議員檢舉所以前往稽查。

後續會等對方陳述意見，如果確定違法屬實，將可依照勞動基準法，各開罰2至100萬元不等罰款。

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