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高虹安、謝國樑就職百日聲量前段 數據中心：因揭弊前朝

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑的網路好感度趨勢圖比較。圖／取自TPOC台灣議題研究中心
新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑的網路好感度趨勢圖比較。圖／取自TPOC台灣議題研究中心

全台22縣市在4月4日就職滿百日，TPOC台灣議題研究中心昨天公布「縣市首長就職百日聲量調查」，其中新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑創造高網路聲量，前者聲量21萬餘則、後者聲量6萬則；經分析，高虹安主要是實現選前「開箱新竹大秘寶」承諾讓聲量大增；謝國樑也是因下令徹查基隆城際轉運站、文化中心美術館等前朝市政工程而創造聲量。

台灣議題研究中心表示，高虹安在調查期間內的各個聲量高峰話題、單日聲量，以及引發的攻防討論狀況發現，高虹安在新竹棒球場重建議題搶賺大筆聲量，例如1月5日實現選前「開箱新竹大秘寶」承諾，與副市長蔡麗清一同舉行新竹棒球場嚴重問題說明記者會，揭露棒球場竟然挖出廢土、石頭、磚塊、電線等廢棄物，證實相關工程恐有偷工減料等重大問題，單日創造超過2.2萬則聲量。

台灣議題研究中心指出，在基隆市方面，謝國樑也是因下令徹查基隆城際轉運站、文化中心美術館等前朝市政工程而創造聲量，另外，在3月初主動拋出基隆捷運地方配合款議題，指基隆捷運經費暴增3倍，從原本的17.7億元一下增至53.86億元，讓基隆市府面臨困境，也頻頻受到高度討論；總計市政工程議題的聲量，佔了謝國樑聲量四分之一，其中又以基捷聲量最高。

台灣議題研究中心分析，高虹安和謝國樑分別都因劍指前朝施政的議題設定，成功吸引關注度，也因為爭議議題，在網路創造高聲量，但於此同時，網路也出現正反意見論戰的狀況，尤其新竹棒球場與基隆捷運的議題，都與前朝、民進黨籍縣市首長執政時期有關，免不了遭受綠營支持者批評，進而拉低個人好感度。從網路數據觀察，高虹安的網路好感度偏低，只有0.49，好感度為全台縣市首長倒數第二，負面聲量大於正面聲量，而謝國樑的好感度則達到0.81。

台灣議題研究中心指出，分析謝國樑好感度較高的原因，其一是他擅長在重要節日、活動中拉近與民眾的距離，例如新年在國門廣場與民眾一同跨年，單日好感度高達8.74，以及2月初出席台灣燈會開燈，單日好感度2.37。此外，1月中旬拋出基隆市升格直轄市、同月宣布將強化基隆市行人友善政策、2月中旬出席基北北桃合作交流平台會議與跨縣市首長同框，諸如此類談論城市治理或願景的議題，也讓他單日好感度分別達到5.55、5.8、2.02，正面聲量遠高過負面聲量。

台灣議題研究中心表示，反觀高虹安的好感度持續趨於低檔，縱使有單日正面聲量超過負面聲量的日子，表現也不突出，這也顯示作為地方首長，徹查前朝施政紕漏固然重要，但也需展望未來，給予市民城市願景，以及多多透過社群平台進行軟性議題的溝通，才容易獲得好評。

基隆捷運 高虹安 謝國樑

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