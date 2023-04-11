綠協調今截止 北市2區將比民調 高嘉瑜恐初選易大選難

民進黨2024立委初選，北市士林大同區由議員王世堅挑戰現任立委何志偉；信義南松山也有議員許淑華、洪健益競選初選提名，因初選協調到今天截止，民進黨台北市黨部主委張茂楠透露，兩個選區都已內部協調過了，「大家都沒有人要讓」，這兩區確定將比初選民調。

至於港湖區僅有現任立委高嘉瑜登記參選連任，泛綠的台灣基進北市黨部主委吳欣岱也表態參選，北市議員李建昌先前提出應由高嘉瑜、吳欣岱比初選民調，由初選決定誰代表泛綠陣營出戰。

主委張茂楠表示，高嘉瑜與吳欣岱不會納入黨內初選民調，黨就是提名高嘉瑜了，這一區依照初選提名條例規定，不會另行舉辦初選，不過提到港湖區選情，張也說「恐怕就是初選容易、大選難了。」