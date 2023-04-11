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綠協調今截止 北市2區將比民調 高嘉瑜恐初選易大選難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報系資料照
民進黨立委高嘉瑜。本報系資料照

民進黨2024立委初選，北市士林大同區由議員王世堅挑戰現任立委何志偉；信義南松山也有議員許淑華、洪健益競選初選提名，因初選協調到今天截止，民進黨台北市黨部主委張茂楠透露，兩個選區都已內部協調過了，「大家都沒有人要讓」，這兩區確定將比初選民調

至於港湖區僅有現任立委高嘉瑜登記參選連任，泛綠的台灣基進北市黨部主委吳欣岱也表態參選，北市議員李建昌先前提出應由高嘉瑜、吳欣岱比初選民調，由初選決定誰代表泛綠陣營出戰。

主委張茂楠表示，高嘉瑜與吳欣岱不會納入黨內初選民調，黨就是提名高嘉瑜了，這一區依照初選提名條例規定，不會另行舉辦初選，不過提到港湖區選情，張也說「恐怕就是初選容易、大選難了。」

根據民進黨目前規畫，初選民調期間將訂於4月17日至5月初展開。

民進黨立委何志偉。本報資料照片
民進黨立委何志偉。本報資料照片
民進黨議員王世堅。圖／引用自王世堅臉書
民進黨議員王世堅。圖／引用自王世堅臉書

民調 北市 高嘉瑜

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