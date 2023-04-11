爆資通院欠薪經查屬實 徐巧芯批帶頭違反勞基法「唐鳳踹共」
國民黨北市議員徐巧芯力拚黨內立委初選，今指出「深夜讓斑斑睡不著的議題又來啦」，2月爆料國家資通安全研究院拖欠薪水，經台北市勞動局調查屬實，直呼「勞工果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉」，批政府帶頭違反勞基法，要數位發展部長唐鳳「踹共」。
徐巧芯今年2月12日在臉書發文，自己收到民眾陳情指出，資安院強迫人員在今年1月16日報到，1月18日才能知道薪資，至今都還沒有領到薪水，抱怨已經成為外包部，造成人員沒有榮譽感。她將會向台北市勞動局檢舉，請市府調查以釐清真相。
徐巧芯今在臉書表示，之前揭露數位發展部長唐鳳的資通院拖欠薪水，當時唐鳳還私訊她，甚至發布新聞稿否認，經過北市勞動局調查「確實違反勞基法」，也諷「勞工果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉，一邊開開心心揭牌剪綵，另一邊勞工領不到薪水苦哈哈。」
徐巧芯2月向勞動局反映，「國家資通安全研究院」涉未依法給付勞工工資，勞動局4月7日公文說明，已對旨揭單位實施勞動條件檢查，「經查該單位涉及有工資未依法給付勞工工資及休息日出勤工資，分別涉違法勞動基準法第22條第2項及第24條第2項規定，本局將依法續行辦理行政處分審查事宜。」
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