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新冠血清抗體納常規監測 專家：詢問意願是多此一舉

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣血液基金會受衛福部指定配合執行新冠病毒疫情監視。記者許正宏／攝影
台灣血液基金會受衛福部指定配合執行新冠病毒疫情監視。記者許正宏／攝影

為常規監測台灣社區新冠病毒血清抗體陽性率，指揮中心與台灣血液基金會配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，但有捐血者質疑未事先徵求意願，也有專家認為此計畫未送IRB(人體研究倫理委員會)，有待商榷。指揮中心發言人羅一鈞表示，已說明過這是依法實施「常規監測」所以不需送IRB，前疾管局副局長施文儀表示，常規監測本來就不須徵求同意，多此一舉反而讓人誤解。

前疾管局副局長施文儀表示，如果從捐血中心檢體監測新冠肺炎血清抗體，已經納入疾管署的常態監測計畫，那就像是急診或診所醫師在協助監測流感、腸病毒等傳染病的盛行情況一樣，根本不需要再問人家同意不同意。現在等於是將捐血中心納入監測範圍，納入常態監測後，還詢問民眾是否要退出，這樣有多此一舉，反而容易讓人誤以為這是個研究計畫，其實不然。

施文儀表示，彰化縣衛生局與台大公衛合作當地血清抗體調查時，因為同時涉及衛生單位疫情監測，又有學術單位參與其中，是政策目的或研究目的，情況有點曖昧不明，但也不算是犯了天條，中央應該要更寬容以對，但當時卻動用政風調查，可能是疫情爆發初期，擔心防疫亂了套，所以強勢要求地方一切都要聽中央命令行事，可以諒解。

捐血中心 施文儀 衛生局

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