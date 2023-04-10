林俊憲諷侯友宜是「hohoGPT」 民眾被迫聽廢話疲勞轟炸
新北市長侯友宜被視為挑戰總統大選的熱門人選，不過其兩岸政策與論述經常備受質疑，民進黨立委林俊憲今天表示，這幾個月看了這麼多「hohoGPT」的回覆，侯友宜簡直就是高雄市前市長韓國瑜的降級版，如果還要持續忍受侯友誼的廢話疲勞轟炸，這股怒氣可能會成為國民黨的最大炸彈。
林俊憲晚間在臉書發文指出，這幾個月來看了這麼多「hohoGPT」的回覆，他發現侯友宜的話術有一個特點，別人明明是問他問題、要他的答案，他卻喜歡把一大群人都扯進來，「問他個人的兩岸主張，就回答什麼國人共同心願；問他個人的進路，就說什麼新北市是大城市要一起努力，你到底在說什麼啊？」
林俊憲認為，這套話術充分反應侯友宜現在的態度，絕口不提自己想做什麼，凡事都用第三人的角度來回答，就是在等待別人登高一呼幫他黃袍加身，但一個連自己要幹嘛都說不清楚的人，誰會支持他領導一個國家。
林俊憲還說，況且鴻海集團創辦人郭台銘可是來勢洶洶，先不論內容好壞，人家至少把自己的主張立場一開始就說清楚，高下立判。
林俊憲表示，原本他認為這是2019年的劇本重現，但是現在看起來不完全正確，因為當年的韓國瑜再怎麼空洞，總是都能留下一句「發大財」讓人記住，「侯友宜簡直就是韓國瑜的降級版，天天受訪卻沒有人能記得他到底講過什麼」。
林俊憲認為，國民黨要是真的讓侯友宜參選，選總統的人又不可能不曝光，民眾每天在新聞上被迫聽他的廢話疲勞轟炸，累了一天回家打開電視還要受這種折磨，這股「起度爛」的情緒會成為國民黨最大的炸彈。
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