回憶殉職弟兄 侯友宜：守護國家人民至死不渝

為追捕10大槍擊要犯的「惡龍」陳新發，雙方曾發生台灣史上最嚴重的警匪槍戰，兩名刑警胡榮裕、李富星在過程中不幸喪命。新北市長侯友宜今發文回想當年追捕過程，並說他的命是無數弟兄相挺才存有，唯有繼續守護人民、國家，才是最好的回報，「我們的性命是為國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

侯友宜今透過臉書，感念當年追捕陳新發不幸喪命的員警，「31年了，兄弟，我們好想你。」侯說，4月10號這天，是所有弟兄椎心刺骨的一天，31年前為追捕陳新發，刑警大隊組成獵龍小組。面對犯下多起殺人、綁架、強盜的惡徒，即便沒有防彈背心，要用短槍對抗惡徒的長槍、衝鋒槍，仍然毫無畏懼，因為「我們的意志，就是守護正義的最強武器。」

侯友宜說，那年2月為蒐集情資，胡榮裕遭陳新發狙擊身亡，但萬萬沒想到，這樣的悲劇，居然再次發生。當天，確認情資陳新發出沒在台北市首都飯店，幾位刑警分頭前往，自己身為帶隊官，不斷提醒大家務必小心，到齊後再一起行動，因為不能再有任何弟兄犧牲。

侯友宜回憶，當時是下班時間，天空下著大雨，車陣水洩不通，就在他幾乎到達時，刺耳槍聲傳來，不顧一切朝著聲源狂奔，卻看到他最害怕的畫面，是頭部中彈、躺在血泊中的李富星，已經奄奄一息，等待救護車到來的那幾分鐘，是他這輩子經歷過最漫長的時間之一。

事發後，再度掌握到陳新發情資，侯友宜說，他們第一時間用車子堵住出口，準備以命相搏，也絕不能讓惡徒有逃跑的機會，最後，在援兵支援下，駁火兩千多發子彈。

侯友宜表示，破案後心中沒有一絲一毫喜悅，因為有兩名弟兄再也回不來了。並知道唯有扛起他們的信念，守護著他們的家人，繼續保護國家、人民，讓大愛能夠延續，才是唯一且最好的回報，且無論在人生哪個階段，「我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」