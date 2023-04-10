快訊

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前暴力手法「如出一轍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回憶殉職弟兄 侯友宜：守護國家人民至死不渝

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今發文，回想當年追捕10大槍擊要犯的「惡龍」陳新發過程。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今發文，回想當年追捕10大槍擊要犯的「惡龍」陳新發過程。圖／擷取自侯友宜臉書

為追捕10大槍擊要犯的「惡龍」陳新發，雙方曾發生台灣史上最嚴重的警匪槍戰，兩名刑警胡榮裕、李富星在過程中不幸喪命。新北市長侯友宜發文回想當年追捕過程，並說他的命是無數弟兄相挺才存有，唯有繼續守護人民、國家，才是最好的回報，「我們的性命是為國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

侯友宜今透過臉書，感念當年追捕陳新發不幸喪命的員警，「31年了，兄弟，我們好想你。」侯說，4月10號這天，是所有弟兄椎心刺骨的一天，31年前為追捕陳新發，刑警大隊組成獵龍小組。面對犯下多起殺人、綁架、強盜的惡徒，即便沒有防彈背心，要用短槍對抗惡徒的長槍、衝鋒槍，仍然毫無畏懼，因為「我們的意志，就是守護正義的最強武器。」

侯友宜說，那年2月為蒐集情資，胡榮裕遭陳新發狙擊身亡，但萬萬沒想到，這樣的悲劇，居然再次發生。當天，確認情資陳新發出沒在台北市首都飯店，幾位刑警分頭前往，自己身為帶隊官，不斷提醒大家務必小心，到齊後再一起行動，因為不能再有任何弟兄犧牲。

侯友宜回憶，當時是下班時間，天空下著大雨，車陣水洩不通，就在他幾乎到達時，刺耳槍聲傳來，不顧一切朝著聲源狂奔，卻看到他最害怕的畫面，是頭部中彈、躺在血泊中的李富星，已經奄奄一息，等待救護車到來的那幾分鐘，是他這輩子經歷過最漫長的時間之一。

事發後，再度掌握到陳新發情資，侯友宜說，他們第一時間用車子堵住出口，準備以命相搏，也絕不能讓惡徒有逃跑的機會，最後，在援兵支援下，駁火兩千多發子彈。

侯友宜表示，破案後心中沒有一絲一毫喜悅，因為有兩名弟兄再也回不來了。並知道唯有扛起他們的信念，守護著他們的家人，繼續保護國家、人民，讓大愛能夠延續，才是唯一且最好的回報，且無論在人生哪個階段，「我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」

侯友宜 情資

延伸閱讀

影／團結非綠陣營？侯友宜：不要分你我、攜手合作

對九二共識表態？ 侯友宜：讓中華民國和平繁榮走下去

侯友宜尊重九二共識精神 蕭旭岑：符合國民黨政綱

侯友宜同鄉會受熱烈支持 稱賴清德有距離感

相關新聞

議員陳世軒貼柯文哲看大都會球場草皮 網酸：應邀林智堅考察

民眾黨主席柯文哲展開訪美行程，首站到美國職棒大聯盟大都會球場觀賽，新北市議員陳世軒則在臉書貼出他跟柯文哲在大都會棒球場的...

權貴農地又一椿？ 立委陳琬惠再爆還有2綠營人農地蓋房舍

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱農地周遭...

民進黨金主再涉2起農地違規使用 高市府：已限3周改善

民眾黨立委陳琬惠繼披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅後，今午再爆，陳啟昱農地周遭另二...

影／柯文哲訪美第2天參加座談會 與海外青年談台低薪問題

台灣民眾黨主席柯文哲以總統參選人的身分率團出訪，一行人在昨(9)日抵達美國，展開為期21天的訪美行程。在NORIKOH餐...

回憶殉職弟兄 侯友宜：守護國家人民至死不渝

為追捕10大槍擊要犯的「惡龍」陳新發，雙方曾發生台灣史上最嚴重的警匪槍戰，兩名刑警胡榮裕、李富星在過程中不幸喪命。新北市...

陳啟昱案扯出綠營權貴集體獵地 李家：治喪中不予回應

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董座陳啟昱在高雄旗山千坪農牧地蓋違法豪宅，今天再爆，陳周遭的農地豪宅為去年民進黨全國黨代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦