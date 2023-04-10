議員陳世軒貼柯文哲看大都會球場草皮 網酸：應邀小智考察

民眾黨主席柯文哲展開訪美行程，首站到美國職棒大聯盟大都會球場觀賽，新北市議員陳世軒則在臉書貼出他跟柯文哲在大都會棒球場的合照，兩人除了像觀光客合照外，也蹲下來看看草皮。

陳世軒貼文提到，來到紐約大都會球場，看球賽不是先喝啤酒，而是先考察世界級的草皮！並說，「回台後我會邀請主席來新莊看棒球，也體驗一下我們新北新莊的球場！」

柯文哲與陳世軒蹲下來看草皮的照片及貼文一出，底下也吸引許多網友留言，有網友酸「應該邀請小智一起考察...」，「我懷疑你在臭某人，但我沒有證據...」。