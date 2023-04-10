議員陳世軒貼柯文哲看大都會球場草皮 網酸：應邀小智考察
民眾黨主席柯文哲展開訪美行程，首站到美國職棒大聯盟大都會球場觀賽，新北市議員陳世軒則在臉書貼出他跟柯文哲在大都會棒球場的合照，兩人除了像觀光客合照外，也蹲下來看看草皮。
陳世軒貼文提到，來到紐約大都會球場，看球賽不是先喝啤酒，而是先考察世界級的草皮！並說，「回台後我會邀請主席來新莊看棒球，也體驗一下我們新北新莊的球場！」
柯文哲與陳世軒蹲下來看草皮的照片及貼文一出，底下也吸引許多網友留言，有網友酸「應該邀請小智一起考察...」，「我懷疑你在臭某人，但我沒有證據...」。
還有網友說，「阿北要勘查別人的球場，是怎樣完成的...」，更有網友說，「阿北應該是很好奇，好奇這棒球場的草皮，是否跟國內所謂的大聯盟等級的棒球場，草皮一模一樣。」
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