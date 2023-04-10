陳啟昱案扯出綠營權貴集體獵地 李家：治喪中不予回應
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董座陳啟昱在高雄旗山千坪農牧地蓋違法豪宅，今天再爆，陳周遭的農地豪宅為去年民進黨全國黨代表李壯展與現任高雄市政府市政顧問林鶴堯所有，對此，李家表示因父親近日仙逝，剛出殯不久，眷屬仍處哀戚情緒，暫不願對外說明及表達任何說法。
陳琬惠今天下午在記者會上拿出多項調查證據，她直指，陳啟昱周邊的農地豪宅為李壯展母親黃秋霞女士在3年前以每坪1萬元購買旗甲段667、668號土地，共984.29坪，總價千萬元；而林鶴堯是在10年前以每坪0.6萬元購得旗甲段675地號土地，總價950萬元。
「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？」陳琬惠直接點名林鶴堯是民進黨及高雄市長陳其邁金主，陳還說，林鶴堯身為高雄市府顧問，但他在旗甲段675地號的農業區農牧用地上蓋有建物，竟然在高市府建照系統和農地盤查系統上，查無登記資料。
下午高市府農業局緊急澄清，針對立委爆料農地違規事實，市府上周均已對當事人祭出裁罰，並要求三周內限期改善，如未改善即強制拆除，並強調任何人若違反規定，市府都標準一致，沒有例外，針對3處農地違建案，皆已裁罰10萬元，並限期3周內完成拆除，恢復農業生產使用。
對於陳琬惠的指控，當事人李壯展暫不予回應，他對外表示，因父親近日仙逝，剛出殯不久，眷屬仍處哀戚情緒，暫不願對外說明及表達任何說法。
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